Віконна лежанка для вашої кішки: як зробити стильне та зручне місце для улюбленця
- Створіть віконну поличку для кішки з фанери, обробленої шкіряною смужкою, закріпленою декоративними цвяхами.
- Підвісьте поличку до віконної рами за допомогою металевих гачків і ланцюга, додайте подушку та овчину для затишку.
Кішки ніколи не забувають, що колись їхні предки були обожнювані як божества. І навіть сьогодні вони не готові поступатися у комфорті.
Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, якщо ваша кішка любить ніжитися на сонці та спостерігати за світом з вікна, створіть для неї особливе місце – зручну підвісну поличку, яка стане справжнім троном для пухнастої володарки дому. Як зробити таку лежанку власноруч, розповідаємо далі.
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Створення сидіння
Спершу визначте ширину підвіконня між внутрішніми краями рами та виріжте фанеру потрібного розміру. Далі обробіть краї полички шкіряною смужкою й закріпіть її декоративними цвяхами.
Надійне кріплення
Підвісьте конструкцію до віконної рами за допомогою металевих гачків і запобіжного ланцюга.
Закріпіть гачки з кільцями у верхніх кутах одного з довгих боків полички, а також у верхній частині віконної рами.
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Виміряйте довжину ланцюгів та прикріпіть ланцюг до полички за допомогою S-подібних гачків.
З протилежного боку фанери зробіть отвори й закріпіть поличку до підвіконня шурупами по дереву.
Затишний декор
Додайте м’яку подушку та овчину, щоб зробити місце ще затишнішим для вашого улюбленця.
До слова, є ще один спосіб порадувати свою кішку, зробивши лежак для домашнього улюбленця за хвилину.