Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, якщо ваша кішка любить ніжитися на сонці та спостерігати за світом з вікна, створіть для неї особливе місце – зручну підвісну поличку, яка стане справжнім троном для пухнастої володарки дому. Як зробити таку лежанку власноруч, розповідаємо далі.

Також цікаво Оригінальний спосіб, з яким можна контролювати шерсть домашніх тварин у сезон линяння

Створення сидіння

Спершу визначте ширину підвіконня між внутрішніми краями рами та виріжте фанеру потрібного розміру. Далі обробіть краї полички шкіряною смужкою й закріпіть її декоративними цвяхами.

Надійне кріплення

Підвісьте конструкцію до віконної рами за допомогою металевих гачків і запобіжного ланцюга.

Закріпіть гачки з кільцями у верхніх кутах одного з довгих боків полички, а також у верхній частині віконної рами.

Віконна поличка для котів: дивіться відео

Виміряйте довжину ланцюгів та прикріпіть ланцюг до полички за допомогою S-подібних гачків.

З протилежного боку фанери зробіть отвори й закріпіть поличку до підвіконня шурупами по дереву.

Затишний декор

Додайте м’яку подушку та овчину, щоб зробити місце ще затишнішим для вашого улюбленця.

До слова, є ще один спосіб порадувати свою кішку, зробивши лежак для домашнього улюбленця за хвилину.