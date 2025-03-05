Як доглядати за підлогою з вінілових дощок: поширені помилки

Вінілові підлоги – це популярний вибір для дому завдяки їхній довговічності, стійкості до подряпин, вологи та легкості у догляді.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, навіть така невибаглива підлога потребує правильного догляду, щоб зберігати свій бездоганний вигляд протягом багатьох років. Найпоширеніші помилки при чищенні вінілових підлог та як їх уникнути, розглядаємо далі.

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Нерегулярне прибирання

Вінілові підлоги потребують регулярного видалення пилу та сміття. Якщо відкладати прибирання надто довго, дрібні часточки пилу можуть залишати подряпини на поверхні. Рекомендується підмітати або пилососити підлогу щодня, особливо в місцях з високим рівнем руху.

Використання пилососа з обертовою щіткою

Обертові щітки пилососів призначені для килимів та можуть пошкодити вініл, залишаючи подряпини. Перш ніж пилососити вінілову підлогу, вимкніть щітковий валик або скористайтеся спеціальною насадкою для твердих поверхонь.

Застосування ниткових швабр

Ниткові швабри залишають надлишок вологи на підлозі, що може призвести до її пошкодження. Краще використовувати швабри-розпилювачі з мікрофібри, які рівномірно розподіляють мінімальну кількість води.

Чищення жорсткими щітками

Жорсткі щітки можуть подряпати поверхню підлоги, створюючи місця, де накопичується бруд. Для видалення плям використовуйте м’які губки та нейтральні мийні засоби.

Використання агресивних хімічних засобів

Відбілювачі, нашатирний спирт та інші агресивні засоби можуть пошкодити захисне покриття вінілових підлог. Натомість використовуйте нейтральні мийні засоби або розчин води з невеликою кількістю рідкого мила.

Як вимити вінілову підлогу: дивіться відео

Надлишок мийного засобу

Занадто велика кількість мийного засобу залишає липкий наліт, який притягує бруд. Оптимальна пропорція – половина чайної ложки мила на кожен літр води.

Використання пароочисників

Висока температура та волога від пароочисників можуть пошкодити вініл, спричинивши його деформацію. Найкращий спосіб прибирання – це волога серветка з мікрофібри.

Нехтування миттєвим прибиранням розливів

Навіть невелика кількість води, залишена на поверхні, може просочитися між дошками та спричинити деформацію. Розливи слід витирати одразу після їх появи.

Сушіння на повітрі

Залишати підлогу висихати природним шляхом після миття – помилка. Краще використовуйте сухі серветки з мікрофібри, щоб швидко видалити залишки вологи.

Використання воску або поліролю

Вінілові підлоги мають захисне покриття, яке не потребує воску або поліролю. Нанесення цих засобів може залишити липкий наліт і зіпсувати вигляд підлоги.