Уникали роками: яке оздоблення меблів несподівано повернулося в тренди

Темні дерев'яні меблі, які ще донедавна вважалися пережитком минулого, знову опинилися серед головних інтер'єрних трендів. Якщо раніше дизайнери радили позбуватися коричневих меблів на користь білих або сірих фасадів, то тепер ситуація кардинально змінилася.

Експерти Real Simple пояснюють: сьогодні в моді не безликі інтер'єри, а простори з характером, історією та індивідуальністю. Саме тому меблі з темного дерева або коричневим оздобленням переживають справжнє повернення.

Чому коричневі меблі знову популярні?

Протягом багатьох років дизайн інтер'єрів тяжів до світлих відтінків, мінімалізму та меблів масового виробництва. Однак дедалі більше власників квартир втомлюються від однакових інтер'єрів і шукають способи зробити оселю більш затишною.

Дизайнери зазначають, що інтерес до антикварних меблів, вінтажних знахідок і сімейних реліквій стрімко зростає. Такі речі не лише мають вищу якість, а й додають будинку тепла, характеру та відчуття історії.

Важливо! Втім, повернення коричневих меблів не означає, що знову стали модними однакові меблеві гарнітури, які колись заповнювали майже кожну квартиру. Сучасний тренд базується на змішуванні стилів. Дизайнери радять поєднувати вінтажний дерев'яний стіл із сучасними світильниками, мінімалістичними кухонними фасадами, металевими деталями чи відкритими полицями.



Чому коричневі меблі знову популярні / Фото Pexels

Фахівці також радять не боятися купувати антикварні або вінтажні меблі, навіть якщо на перший погляд здається, що їм немає місця в оселі. Нерідко саме такі предмети стають головним акцентом кімнати та допомагають створити ефект інтер'єру, який формувався роками, а не був придбаний одним комплектом. Крім того, якісні дерев'яні меблі можуть служити десятиліттями, що робить їх не лише стильним, а й практичним вкладенням.

Щоб темні меблі не виглядали похмуро, дизайнери рекомендують поєднувати їх із яскравими акцентами. Шпалери з візерунками, кольоровий текстиль, картини, декоративна кераміка чи незвичайні крісла допоможуть зробити інтер'єр живим і сучасним. Саме багатошаровість, поєднання різних фактур і відтінків сьогодні вважаються ознакою стильного дизайну.