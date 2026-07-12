Ви теж робите це неправильно: як вмикати витяжку на кухні, щоб запахи зникли швидше

Кухонна витяжка є майже в кожному сучасному будинку, проте далеко не всі використовують її максимально ефективно. Через це запахи після приготування їжі можуть надовго залишатися в квартирі, навіть якщо витяжка працювала протягом усього процесу.

Нещодавно користувач соціальної мережі Threads з ніком volodymyr_vvvv поділився простим способом, який, за його словами, допомагає значно краще відводити запахи під час приготування їжі.

Як правильно користуватися витяжкою?

За словами автора допису, більшість людей вмикають витяжку вже після того, як почали смажити чи варити страву. Натомість ефективніше зробити це заздалегідь. Він радить:

спочатку трохи відкрити вікно,

потім увімкнути витяжку приблизно на хвилину,

лише після цього починати готувати.

Як пояснює користувач, за цей час у приміщенні формується стабільний потік повітря. Саме він допомагає витяжці ефективніше захоплювати пару, дим і запахи безпосередньо над плитою, не дозволяючи їм поширюватися по всій кухні.

Як правильно користуватися кухонною витяжкою / Фото Unsplash

Фахівці з вентиляції також зазначають, що будь-яка витяжка працює значно краще за наявності припливу свіжого повітря. Якщо приміщення повністю герметичне, пристрою складніше відводити повітря назовні, адже йому бракує припливу для компенсації об'єму, що видаляється.

Саме тому під час роботи витяжки рекомендують злегка відчинити вікно або перевести його в режим мікропровітрювання. Особливо це актуально для сучасних квартир із герметичними пластиковими вікнами.

Коли краще вимикати витяжку?

Експерти також радять не вимикати витяжку одразу після завершення приготування їжі. Якщо залишити її працювати ще 5 – 10 хвилин, вона встигне видалити залишки пари, жиру та запахів із повітря. Не менш важливо регулярно очищати або змінювати фільтри.

Забруднені жирові фільтри помітно знижують продуктивність витяжки, через що вона гірше справляється зі своїм головним завданням.