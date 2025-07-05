Дизайнерський сюрприз: власники житла зірвали сіру підлогу і були вражені тим, що вона ховала

Відео про ремонт кухні від одного з користувачів тікток зібрало понад 13 мільйонів переглядів. У ролику господарі знімають сіру вінілову підлогу й виявляють під нею несподіваний сюрприз.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, підлога була старою та потребувала заміни, але власники житла аж ніяк не очікували знайти під нею щось, окрім бетону. Яке ж відкриття їх спіткало, розповідаємо далі.

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Що приховувала нудна сіра підлога будинку

Ролик фіксує момент, коли жінка обережно відклеює старе покриття, а далі видно вже повністю відкриту зелено-білу плитку з шаховим візерунком. Цей кадр викликав жваву реакцію користувачів соцмереж.

У коментарях багато хто захоплювався знахідкою й дивувався, чому хтось взагалі вирішив закрити таку підлогу вінілом. "Коли люди почали ненавидіти кольори?", – запитує один із користувачів.

Як виглядає вірусна підлога: дивіться відео

Також лунали голоси на захист попередніх власників, які вирішили не руйнувати плитку, а просто накрити її новим матеріалом.

Водночас були й ті, хто не розділив ентузіазму. Коментатори зазначали, що така плитка не завжди пасує до сучасного інтер’єру, що вона може здаватися холодною, а дизайн – застарілим. Дехто навіть закликав повернути вініл на місце.

До слова, підлогове покриття часто приховує сюрпризи. Так, інший власник будинку зірвав стару підлогу та знайшов артефакти 1950-х років.