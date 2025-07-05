Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, пол был старым и нуждался в замене, но владельцы жилья отнюдь не ожидали найти под ним что-то, кроме бетона. Какое же открытие их постигло, рассказываем далее.

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Что скрывал скучный серый пол дома

Ролик фиксирует момент, когда женщина осторожно отклеивает старое покрытие, а дальше видно уже полностью открытую зелено-белую плитку с шахматным узором. Этот кадр вызвал оживленную реакцию пользователей соцсетей.

В комментариях многие восхищались находкой и удивлялись, почему кто-то вообще решил закрыть такой пол винилом. "Когда люди начали ненавидеть цвета?", – спрашивает один из пользователей.

Как выглядит вирусный пол: смотрите видео

Также звучали голоса в защиту предыдущих владельцев, которые решили не разрушать плитку, а просто накрыть ее новым материалом.

В то же время были и те, кто не разделил энтузиазма. Комментаторы отмечали, что такая плитка не всегда подходит к современному интерьеру, что она может казаться холодной, а дизайн – устаревшим. Некоторые даже призывали вернуть винил на место.

К слову, напольное покрытие часто скрывает сюрпризы. Так, другой владелец дома сорвал старый пол и нашел артефакты 1950-х годов.