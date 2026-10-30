Пластикові підвіконня вже не найкращий вибір: є матеріал служить довше й не так швидко жовтіє

Біле пластикове підвіконня ще донедавна було майже стандартним рішенням для квартир і будинків. Воно недороге, легке й просте в монтажі, однак через кілька років на поверхні можуть з'явитися подряпини, плями або пожовтіння.

У кожного варіанта є свої переваги, але й певні обмеження. Тому обирати підвіконня варто не лише за зовнішнім виглядом, а й з урахуванням того, скільки сонця потрапляє на вікно, чи буде поверхня контактувати з водою та наскільки інтенсивно нею користуватимуться.

Чим штучний камінь відрізняється від пластику?

Одна з головних переваг штучного каменю – щільна структура. На відміну від порожнистого ПВХ-профілю, така поверхня зазвичай краще витримує механічне навантаження і менше схильна до появи вм'ятин. Водночас міцність залежить від конкретного матеріалу.

Акриловий камінь, кварцовий композит та інші різновиди мають різні характеристики, тому перед купівлею варто дивитися не лише на назву, а й на рекомендації виробника. Ще одна перевага – зовнішній вигляд.

Штучний камінь може нагадувати мармур, граніт або мати рівномірну матову поверхню без виразного малюнка. Завдяки цьому його простіше підібрати під стільницю, відкоси чи загальне оформлення кімнати. Проте твердження, що таке підвіконня "ніколи не жовтіє", було б надто категоричним. Стійкість до сонячного проміння залежить від складу матеріалу, пігментів і якості виробництва.

Чи варто обирати натуральний камінь?

Граніт і мармур залишаються одними з найдовговічніших матеріалів для підвіконь. Вони мають природний малюнок, витримують значне навантаження і можуть служити десятиліттями.

Водночас натуральний камінь важкий і коштує дорожче за більшість інших варіантів. Для його монтажу потрібна надійна основа. Мармур також потребує більш делікатного догляду. Він може вбирати деякі забруднення та реагувати на кислоти, тому для кухонного вікна або місця, де поверхня часто контактує з водою, практичнішим інколи буде інший матеріал.

Чим хороший керамограніт / Фото unsplash

Керамограніт має тверду поверхню, стійку до подряпин, вологи та більшості побутових забруднень. Він не боїться сонця й доступний у великій кількості текстур – від імітації натурального каменю до бетону чи дерева.

Слабке місце такого рішення – краї та кути. Від сильного точкового удару матеріал може сколотися, тому важлива якісна обробка торців і правильний монтаж. Ще одна особливість – формат плит. Якщо підвіконня велике, потрібно заздалегідь продумати, чи вдасться зробити його без помітних стиків.

Коли варто розглянути HPL?

Компакт-плити HPL складаються з кількох шарів матеріалу, спресованих під високим тиском. Вони тонші за камінь, але водночас можуть мати достатню жорсткість і добре витримувати повсякденне використання. Такий матеріал часто обирають для сучасних інтер'єрів, де потрібне тонке й візуально легке підвіконня.

HPL також випускають у великій кількості кольорів і текстур. Проте й тут багато залежить від конкретної плити. Особливо важливо, наскільки якісно захищені краї та чи призначений матеріал для контакту з вологою і прямим сонячним промінням.

На що звернути увагу перед купівлею підвіконня?

Насамперед варто оцінити умови біля конкретного вікна. Якщо воно виходить на сонячну сторону, важлива стійкість матеріалу до ультрафіолету. На кухні або біля кімнатних рослин знадобиться поверхня, яка не боїться регулярного контакту з водою. Не менш важливий монтаж.

Навіть міцна плита може тріснути або деформуватися, якщо під нею немає достатньої опори чи неправильно підготовлена основа. Тому пластикові підвіконня не обов'язково повністю відходять у минуле – якісний ПВХ і досі може бути практичним бюджетним рішенням. Але якщо потрібна поверхня, яка має довше зберігати вигляд і витримувати більше навантаження, штучний камінь, керамограніт, натуральний камінь або HPL дають значно більше варіантів.