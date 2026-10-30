Пластиковые подоконники уже не самый лучший выбор: есть материал, служащий дольше и не так быстро желтеющий

У каждого варианта есть свои преимущества, но и определенные ограничения. Поэтому выбирать подоконник стоит не только по внешнему виду, но и с учетом того, сколько солнца попадает на окно, будет ли поверхность контактировать с водой и насколько интенсивно ею будут пользоваться.

Adv

Чем искусственный камень отличается от пластика?

Одно из главных преимуществ искусственного камня – плотная структура. В отличие от полого ПВХ-профиля, такая поверхность обычно лучше выдерживает механическую нагрузку и менее подвержена появлению вмятин. В то же время прочность зависит от конкретного материала.

Акриловый камень, кварцевый композит и другие разновидности имеют разные характеристики, поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на название, но и на рекомендации производителя. Еще одно преимущество – внешний вид.

Искусственный камень может напоминать мрамор, гранит или иметь однородную матовую поверхность без выраженного рисунка. Благодаря этому его проще подобрать под столешницу, откосы или общее оформление комнаты. Однако утверждение, что такой подоконник "никогда не желтеет", было бы слишком категоричным. Устойчивость к солнечным лучам зависит от состава материала, пигментов и качества производства.

Реклама

Стоит ли выбирать натуральный камень?

Гранит и мрамор остаются одними из самых долговечных материалов для подоконников. Они обладают естественным рисунком, выдерживают значительную нагрузку и могут служить десятилетиями.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время натуральный камень тяжел и стоит дороже большинства других вариантов. Для его монтажа требуется надежное основание. Мрамор также требует более деликатного ухода. Он может впитывать некоторые загрязнения и реагировать на кислоты, поэтому для кухонного окна или места, где поверхность часто контактирует с водой, иногда практичнее будет выбрать другой материал.

Почему керамогранит хорош / Фото unsplash

Керамогранит имеет твердую поверхность, устойчивую к царапинам, влаге и большинству бытовых загрязнений. Он не боится солнца и доступен в большом количестве текстур – от имитации натурального камня до бетона или дерева.

Слабое место такого решения – края и углы. От сильного точечного удара материал может отколоться, поэтому важна качественная обработка торцов и правильный монтаж. Еще одна особенность – формат плит. Если подоконник большой, нужно заранее продумать, удастся ли сделать его без заметных стыков.

Реклама

Когда стоит рассмотреть HPL?

Компакт-плиты HPL состоят из нескольких слоев материала, спрессованных под высоким давлением. Они тоньше камня, но при этом обладают достаточной жесткостью и хорошо выдерживают повседневную эксплуатацию. Такой материал часто выбирают для современных интерьеров, где требуется тонкий и визуально легкий подоконник.

HPL также выпускается в большом количестве цветов и текстур. Однако и здесь многое зависит от конкретной плиты. Особенно важно, насколько качественно защищены края и предназначен ли материал для контакта с влагой и прямыми солнечными лучами.

Что обратить внимание перед покупкой подоконника?

Прежде всего стоит оценить условия у конкретного окна. Если оно выходит на солнечную сторону, важна устойчивость материала к ультрафиолету. На кухне или возле комнатных растений понадобится поверхность, которая не боится регулярного контакта с водой. Не менее важен монтаж.

Реклама

Даже прочная плита может треснуть или деформироваться, если под ней нет достаточной опоры или неправильно подготовлено основание. Поэтому пластиковые подоконники не обязательно полностью уходят в прошлое – качественный ПВХ до сих пор может быть практичным бюджетным решением. Но если требуется поверхность, которая должна дольше сохранять внешний вид и выдерживать большую нагрузку, искусственный камень, керамогранит, натуральный камень или HPL предлагают гораздо больше вариантов.