Зіпсуєте весь урожай: чим не можна підживлювати картоплю

Правильно підібране підживлення допомагає картоплі сформувати великі та крохмалисті бульби. Водночас деякі добрива можуть дати протилежний ефект – погіршити якість урожаю, зменшити його кількість і навіть сприяти розвитку хвороб.

Фахівці Homes & Gardens не рекомендують підживлювати картоплюсв свіжим гноєм, особливо під час вегетації. Попри те, що це популярне органічне добриво, його внесення безпосередньо під кущі може негативно вплинути на розвиток рослин.

Чому не варто використовувати свіжий гній?

Надлишок поживних речовин, насамперед азоту, стимулює ріст бадилля, тоді як формування бульб сповільнюється. Крім того, свіжий гній здатен погіршити якість картоплі. Бульби можуть стати водянистими, втратити розсипчастість і накопичувати менше крохмалю.

Також свіжа органіка створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань і може приваблювати ґрунтових шкідників. Обережно слід використовувати й азотні добрива, особливо в другій половині літа. Надлишок азоту в цей період сприяє активному росту зеленої маси, але негативно впливає на формування врожаю. У результаті бульби можуть вирости дрібними, менш крохмалистими та гірше зберігатися після збирання.

Чим не можна підживлювати картоплю / Фото Unsplash

Що краще використовувати для картоплі?

Натомість для розвитку картоплі агрономи рекомендують забезпечити рослини достатньою кількістю калію та фосфору. Саме ці елементи:

сприяють накопиченню крохмалю,

покращують смакові якості бульб,

підвищують їхню лежкість,

допомагають рослинам легше переносити посушливі періоди.

Органічні добрива також можуть бути корисними, однак використовувати краще перепрілий гній або компост, які вносять восени під час перекопування ґрунту. За зиму органічна речовина встигає розкластися, збагачуючи землю поживними елементами без ризику пошкодити майбутній урожай.

Фахівці наголошують: перед внесенням будь-яких добрив варто враховувати потреби ґрунту та дотримуватися рекомендованих норм, адже надлишок поживних речовин може бути не менш шкідливим, ніж їхній дефіцит.