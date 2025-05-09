Секондхенд для саду: як додати шарму вашому подвір’ю за допомогою вживаних речей

Літо – ідеальна пора для облаштування подвір’я або саду. Але замість того, щоб витрачати великі кошти на нові меблі та декор, спробуйте звернути увагу на речі, що вже були у вжитку.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, за словами дизайнерів, це не лише економічно вигідно, а й естетично виправдано. Які вживані речі варто додати до простору просто неба, розповідаємо далі.

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Обідні гарнітури

Садові столи та стільці, придбані з рук, можуть стати ідеальним центром для літніх вечерь. Тим більше, що старі меблі можна легко оновити фарбуванням чи перетяжкою.

Квіткові горщики

Старі глиняні чи металеві горщики додають шарму будь-якому саду. Вони мають свій характер і вік, який об’єднує їх у гармонійну композицію та допомагає створити атмосферу доглянутого, але живого й автентичного простору.

Елементи вуличного декору не обов'язково мають бути новими / Фото Freepik

Предмети для повторного використання

Творчість – ключ до оригінального декору. Наприклад, старий металевий бідон з-під молока може стати основою для пташиної ванни. Такі речі краще шукати на блошиних ринках і не боятися слідів віку – саме вони додають індивідуальності.

Бетонні статуї

Антикварні бетонні скульптури – від класичних фігур до садових гномів – не лише прикрашають, а й додають глибини історії вашому подвір’ю. Їх можна навіть залишати в природному, вивітреному стані, щоб зберегти автентичність.

Дерев’яні елементи

Зручність у деталях: дерев’яні лави, столи чи декоративні елементи, що вже витримали вплив погоди, – це надійний вибір. Так ви одразу бачите, як матеріал поводиться під сонцем і дощем.

До слова, якщо хочете, щоб ваш сад виглядав особливо, розгляньте способи продовжити термін служби вуличних меблів.