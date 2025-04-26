Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, на відміну від меблів у будинку, вони щоденно стикаються з погодними викликами – сонцем, дощем, пилом. Як же при цьому зберегти їх привабливий вигляд і функціональність на довгі роки, розповідаємо далі.

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Обирайте матеріали відповідно до клімату

Найважливіше – підібрати меблі з матеріалів, які підходять саме до вашого середовища.

Вологий або солоний клімат (наприклад, поблизу моря або басейнів із солоною водою) найкраще поєднувати з тиком та стійкою до ультрафіолету смолою.

У посушливих же регіонах перевагу варто надавати лозі або алюмінію – вони легкі, не бояться спеки та не вбирають вологу.

Захисні чохли – перша лінія оборони

Навіть найстійкіші матеріали не захищені на 100% без належного укриття. Використання чохлів – це базовий, але ефективний спосіб продовжити життя вуличних меблів, адже вони захищають не тільки від дощу, а й від сонця, пилу, снігу та сміття.

Регулярне чищення – запорука довговічності

Залишити меблі без догляду – означає скоротити їхній термін служби. Регулярне очищення м’яким милом і водою допомагає зберегти зовнішній вигляд і запобігати накопиченню бруду, який з часом може пошкодити покриття.

Вуличні меблі регулярно піддаються впливу погоди / Фото Freepik

До речі, особливої уваги потребують меблі з тикового дерева. Їх слід обробляти олією або герметиком кожні кілька місяців. Професіонали рекомендують тунгову, лляну або спеціальну тикову олію, яку можна знайти в магазинах.

Захищайте подушки та текстиль

Навіть найякісніші подушки з часом втрачають вигляд під впливом вологи та сонця. Зберігайте їх у водостійкій скрині або заносьте до приміщення, коли не користуєтесь меблями. Під час морозів, снігу або дощу краще прибирати не лише подушки, а й частину меблів у більш захищене місце.

Перестановка меблів – не тільки для стилю

Час від часу міняйте розташування меблів на терасі або у дворі. Це не лише оновить вигляд простору, а й допоможе рівномірно розподілити знос.

Переставляння крісел, столиків, подушок та інших елементів захищатиме їх від вигорання окремих ділянок і подовжуватиме загальний строк служби меблів.

До речі, у будь-який час погода може різко погіршитися, тому важливо підготувати сад чи терасу до негоди.