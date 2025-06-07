5 в'юнких рослин, які зроблять сад вишуканим

В'юнкі рослини завжди покращують сад. Без зайвих зусиль вони додають навколишньому простору кольору, особливого шарму та вишуканості.

Загалом, фахівці радять 5 в'юнких рослин, які кардинально змінять вигляд саду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Плющ

Важко помилитися з таким позачасовим красунем, як плющ. Це одна з найкращих в'юнких рослин як для новачків, так і для досвідчених садівників. Навіть у зимові місяці плющ не втрачає краси, тому його можна сміливо садити у власному саду.

Ба більше, плющ швидко приживається, стрімко росте і не потребує особливого догляду. Оскільки рослина може розростатися на будинок, дахи та паркани, то тут слід бути обережним. Деякі сорти можуть виявитися нищівними та навіть пошкоджувати фундамент, тому час від часу варто спрямовувати ріст плюща, аби це не перетворилося на трагедію.



Плющ / Фото Unsplash

В'юнка гортензія

Гортензія має фантастичні квітки. Це стосується і в'юнкого її сорту. Такі гортензії швидко ростуть та наповнюють сад гарними квітами. Вона створює додаткову тінь у спеку та затишок у холодну пору.



Гортензія / Фото Unsplash

Жасмин

Зірчастий жасмин – ще один чудовий вибір в'юнких квітів для саду. Ця рослина має пишне зелене листя та квіти у формі зірки, що робить її ідеальною для веранд, патіо та будь-якого місця, де можна насолодитися заходом сонця з коктейлем. Жасмин також має запашний аромат, який огортає увесь сад.



Жасмин / Фото Unsplash

Чебрець повзучий

Якщо ви в пошуках яскравих квітів для саду, то варто звернути увагу на чебрець повзучий. Фіолетові, білі чи рожеві квіти швидко розростаються та квітнуть протягом усього літа. Чебрець не тільки гарно пахне, але й може стати прикрасою страв.



Чебрець / Фото Unsplash

В'юнкі троянди

Хто не любить троянди? Завдяки своєму естетичному вигляду та чудовому аромату, в'юнків троянди миттєво прикрашають сади, альтанки та паркани.



Троянди / Фото Unsplash

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