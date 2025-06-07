В общем, специалисты советуют 5 вьющихся растений, которые кардинально изменят вид сада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Плющ

Трудно ошибиться с таким вневременным красавцем, как плющ. Это одно из лучших вьющихся растений как для новичков, так и для опытных садоводов. Даже в зимние месяцы плющ не теряет красоты, поэтому его можно смело сажать в собственном саду.

Более того, плющ быстро приживается, стремительно растет и не требует особого ухода. Поскольку растение может разрастаться на дом, крыши и заборы, то здесь следует быть осторожным. Некоторые сорта могут оказаться сокрушительными и даже повреждать фундамент, поэтому время от времени стоит направлять рост плюща, чтобы это не превратилось в трагедию.



Плющ / Фото Unsplash

Вьющаяся гортензия

Гортензия имеет фантастические цветки. Это касается и вьющегося ее сорта. Такие гортензии быстро растут и наполняют сад красивыми цветами. Она создает дополнительную тень в жару и уют в холодное время.



Гортензия / Фото Unsplash

Жасмин

Звездчатый жасмин – еще один замечательный выбор вьющихся цветов для сада. Это растение имеет пышные зеленые листья и цветы в форме звезды, что делает его идеальным для веранд, патио и любого места, где можно насладиться закатом с коктейлем. Жасмин также имеет душистый аромат, который окутывает весь сад.



Жасмин / Фото Unsplash

Тимьян ползучий

Если вы в поисках ярких цветов для сада, то стоит обратить внимание на тимьян ползучий. Фиолетовые, белые или розовые цветы быстро разрастаются и цветут в течение всего лета. Тимьян не только хорошо пахнет, но и может стать украшением блюд.



Тимьян / Фото Unsplash

Плетистые розы

Кто не любит розы? Благодаря своему эстетическому виду и прекрасному аромату, вьюнков розы мгновенно украшают сады, беседки и заборы.



Розы / Фото Unsplash

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