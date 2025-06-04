Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, несмотря на то, что картофель считается подходящим выбором для начинающих, он имеет свои требования к соседям на грядке. Некоторые растения могут не только мешать его росту, но и провоцировать появление болезней или вредителей. Каких культур следует избегать при выращивании картофеля, рассказываем далее.

К теме Значительно облегчают садоводство: практические преимущества высоких грядок и советы по обустройству

Помидоры

Картофель и помидоры относятся к одному семейству – пасленовых. Это означает, что они подвержены одинаковым болезням, в частности фитофторозу. Выращивание этих культур рядом повышает риск заражения. К тому же высокие помидоры могут затенять картофель, которому нужно полное солнце.

Перец

Перец – еще один пасленовый родственник картофеля. Он не только делит с ним общих вредителей, например колорадский жук, но и конкурирует за питательные вещества в почве. Такие "соседские войны" могут значительно снизить урожай.

Баклажаны

Баклажаны, как и помидоры с перцем, имеют общие проблемы с картофелем. Это может ускорить распространение вредителей и болезней по всему участку. Лучше размещать их на разных грядках.

Не все соседства подходят для картофеля / Фото Freepik

Огурцы

Огурцы имеют свойство быстро разрастаться. Их усы и широкие плети могут затенять соседние растения и вытеснять картофель. Кроме того, они активно поглощают питательные вещества из почвы. Чтобы избежать конкуренции, советуют выращивать огурцы отдельно – в контейнерах или на удаленной грядке.

Тыквы

Тыквы – еще одна раскидистая культура, которая требует много пространства. Их большие листья могут перекрывать доступ к свету, что критично для картофеля. По словам экспертов, это существенно снижает урожайность клубней.

Спаржа

На первый взгляд, спаржа выглядит как невинный сосед, но ее длинные корни могут стать проблемой. При уборке картофеля есть риск повредить эти корни. Если вы все же хотите выращивать обе культуры, обеспечьте между ними достаточное расстояние.

Малина

Малина и картофель подвержены схожим грибковым заболеваниям. Высаживание их рядом может создать идеальные условия для развития инфекций, которые легко распространяются и могут уничтожить обе культуры. Рекомендуется держать ягодные кусты подальше от картофельного участка.

Кстати, если вы хотите уже скоро получить свой летний урожай, стоит присмотреться к быстрорастущим овощным культурам.