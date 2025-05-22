Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если вам надоело бороться с сорняками, болью в спине или бедным грунтом – самое время рассмотреть возможность обустроить такие грядки в собственном саду или даже на патио. Как их установить, рассказываем далее.

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Преимущества высоких грядок

Удобство в уходе за растениями. Одно из главных преимуществ высоких грядок – это снижение физической нагрузки во время садоводства. Высота конструкции позволяет работать сидя или стоя, без необходимости долго находиться в неудобных позах. Это идеальное решение для людей с ограниченной подвижностью или тех, кто хочет сохранить спину и колени здоровыми.

Аккуратный и привлекательный вид. Высокие грядки создают четкую структуру на участке и придают саду ухоженный вид. Они легко вписываются в любой ландшафтный стиль – от современного до сельского.

Решение проблем с почвой. Неидеальные условия для выращивания – не приговор. Высокие грядки позволяют самостоятельно создать нужный состав почвы, улучшить дренаж и снизить риск загрязнения. Это особенно актуально, если вы беспокоитесь о качестве земли на участке.

Возможность садоводства в любом месте. Даже если у вас нет традиционного сада, высокие грядки можно расположить на подъездной дорожке, балконе или бетонном дворе. Главное – чтобы было солнечное место и возможность отвода воды.

Меньше сорняков и вредителей. Благодаря конструкции высоких грядок легче бороться с сорняками. Можно проложить барьер между грунтом и посадками - используя ландшафтную ткань или даже обычный картон. Это также снижает вероятность попадания вредителей из земли.

Высокие грядки можно обустроить самостоятельно / Фото Freepik

Как начать работу с высокими грядками

Не нужно сразу обустраивать большой огород. Попробуйте несколько грядок или контейнеров – это поможет адаптироваться к новому формату садоводства.

Также выберите материал и дизайн. Высокие грядки могут быть изготовлены из дерева, металла, пластика, терракоты – в зависимости от стиля сада и климатических условий. Например, древесина добавляет теплоты, а металл создает современный вид.

Кроме того, правильно подбирайте растения. На высоких грядках хорошо растет большинство овощей, цветов и зелени. Но следует избегать:

растений с разветвленными корнями, которым нужна глубокая почва (например, большие деревья);

агрессивных видов, например мята, что быстро вытесняет другие растения;

растений, которые расползаются за пределы грядки (как тыквы), ведь это повышает риск контакта с почвенными вредителями.

К слову, высокие грядки хорошо подходят для "квадратного" садоводства – удобного метода посадки растений, разработанного инженером.