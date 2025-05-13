Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, некоторые овощи требуют много пространства для корней, другие – для листьев и плодов. Если контейнер слишком мал, растение может не дать ожидаемого урожая. Какие же именно овощи лучше выращивать в открытом грунте, рассказываем далее.

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Тыквы

Тыквы имеют очень разветвленную корневую систему, которая быстро заполняет пространство даже большого контейнера. Эти растения могут разрастаться до 3 – 4,5 метра в ширину, поэтому для их выращивания требуется большое количество удобрений и места. Иначе это может привести к задержке роста и плохому плодоношению.

Кукуруза

Кукуруза вырастает до 1,5 метра в высоту, и в контейнере ей не хватает устойчивости – сильный ветер может легко ее повалить. Кроме того, она требует плотной посадки, чтобы эффективно опыляться ветром. В условиях горшка это почти невозможно.

Морковь

Длиннокорневые сорта моркови не подходят для выращивания в контейнерах: корень деформируется или останавливается в росте. Если же другого варианта для посадки нет, лучше выбирать более короткие гибридные сорта.

Капустные (брокколи, цветная капуста)

Эти овощи имеют мощную корневую систему и нуждаются в прохладном климате. В условиях контейнера трудно контролировать температуру почвы – он нагревается быстрее, чем открытый грунт, что вредит росту капустных.

Для некоторых культур лучше подходит открытый грунт / Фото Freepik

Чеснок

Хотя чеснок можно посадить в контейнер, это связано с рисками. В открытом грунте он высаживается осенью, чтобы хорошо укорениться, а в контейнере больше вероятность, что зубчики сгниют из-за замерзания почвы.

Индетерминантные помидоры

В отличие от детерминантных сортов, индетерминантные помидоры не прекращают расти. Они быстро превышают размер контейнера и требуют частого полива и подкормки. Для садоводов это может стать слишком сложной задачей.

Спаржа

Эта многолетняя культура требует пространства для корневища и сильного основания. В обычном контейнере растению будет слишком тесно для нормального развития.

Сельдерей

Сельдерей требователен к влаге, солнечному свету и питательным веществам. Его сложно поддерживать в условиях горшка в течение длительного периода – растение растет медленно, а потребности в уходе большие.

К слову, если вы хотите получить богатый урожай, лучше начать выращивание овощей уже сейчас, особое внимание обращая на быстрорастущие культуры.