Навіть без тертя: як прибрати мох з плитки біля дому

Мох на бруківці не лише псує зовнішній вигляд подвір'я, а й може становити небезпеку. Після дощу він робить плитку слизькою, а постійна волога поступово руйнує покриття. Позбутися небажаної рослинності можна без дорогих засобів – достатньо скористатися простими домашніми методами.

Як боротися з мохом на плитці – розповіло видання Deccoria.pl.

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Чому мох з'являється на бруківці?

Мох найкраще росте у вологих і затінених місцях. Він легко проростає у швах між плиткою, швидко поширюється та добре переносить морози. Якщо не видаляти його вчасно, рослина накопичує вологу, що може призвести до появи мікротріщин і поступового руйнування бруківки.



Як боротися з мохом на плитці / Фото Unsplash

Коли і чим найкраще очищати плитку?

Фахівці радять проводити очищення у сухий і сонячний день – так домашні засоби працюють найефективніше.

Харчова сода

Лужне середовище згубно впливає на мох. Достатньо посипати содою проблемні місця, залишити на один – два дні, а після того, як рослина потемніє, змити її щіткою або водою.

Оцет

Один із найпопулярніших домашніх способів. Оцет змішують із водою у співвідношенні 1:1, розпилюють на мох і залишають приблизно на 20 хвилин. Процедуру можна повторювати кілька днів поспіль, поки мох не почне легко відділятися.

Перекис водню

Розчин із рівних частин перекису та води наносять у щілини між плиткою. Через пів години залишки моху легко прибираються.

Сіль

Сіль висушує мох і поступово його знищує. Її можна використовувати як у сухому вигляді, так і у вигляді розчину – 4 – 5 столових ложок на літр гарячої води. При цьому потрібно стежити, щоб засіб не потрапив на декоративні рослини поруч.

Якщо моху дуже багато, ефективним рішенням стане мийка високого тиску. Потужний струмінь води допоможе швидко очистити не лише шви між плиткою, а й саму бруківку від бруду та нальоту. Регулярне очищення покриття, хороше водовідведення та достатня кількість сонячного світла допоможуть значно зменшити ризик повторної появи моху й зберегти бруківку охайною на довгі роки.