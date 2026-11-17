Комп'ютерні сервери нагріваються під час роботи, і зазвичай цього тепла намагаються позбутися. Але в данському Оденсе йому знайшли інше застосування: надлишкову енергію дата-центру Meta спрямовують у міську тепломережу.

Видання Euronews розповіло, як тепло від цифрових технологій потрапляє до осель.

Як сервери допомагають обігрівати місто?

Під час роботи комп'ютерні сервери виділяють багато тепла. Зазвичай його просто відводять, щоб обладнання не перегрівалося. Однак у данському Оденсе це тепло вирішили використати для опалення житла.

Для цього дата-центр Meta під'єднали до системи місцевої теплопостачальної компанії Fjernvarme Fyn. Тепле повітря із серверних залів проходить через спеціальні пристрої – теплообмінники. Вони передають тепло воді, яка циркулює в трубах.

Однак на цьому етапі вода ще недостатньо гаряча для міського опалення. Тому її спрямовують до установки з великими тепловими насосами, які підвищують температуру до 70 – 75 градусів. Після цього тепло передають до міської мережі, яка забезпечує опалення будинків. Так енергія, що утворюється під час роботи серверів, допомагає зігрівати оселі мешканців Оденсе.

Скільки осель обігрівають теплом серверів?

За даними Meta, тепло її дата-центру допомагає забезпечувати опалення приблизно до 9 тисяч домогосподарств в Оденсе. Воно надходить до загальної міської мережі й використовується разом із теплом з інших джерел.

Компанія передає надлишкове тепло безкоштовно. Проте для мешканців опалення залишається платним: теплові насоси потребують електроенергії, а труби та обладнання – обслуговування.



Як сервери допомагають обігрівати місто / Фото Facebook

Що допомогло втілити цю ідею?

Важливу роль відіграло розташування дата-центру. Його побудували поблизу міської тепломережі, тож для передавання тепла не довелося прокладати довгі трубопроводи. Це зменшило потребу в додатковій інфраструктурі.

Fjernvarme Fyn профінансувала встановлення теплових насосів і взяла на себе їхню експлуатацію. Для компанії це стало способом отримувати тепло з додаткового джерела та зменшувати залежність від викопного палива.

Система працює вже кілька років: використовувати тепло серверів для міського опалення в Оденсе почали у 2020 році. Так місто отримало практичну користь від енергії, яка раніше могла просто розсіюватися в повітрі.