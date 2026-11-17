Издание Euronews рассказало, как тепло от цифровых технологий попадает в дома.

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Как серверы помогают отапливать город?

Во время работы компьютерные серверы выделяют много тепла. Обычно его просто отводят, чтобы оборудование не перегревалось. Однако в датском Оденсе это тепло решили использовать для отопления жилья.

Для этого дата-центр Meta подключили к системе местной теплоснабжающей компании Fjernvarme Fyn. Теплый воздух из серверных залов проходит через специальные устройства – теплообменники. Они передают тепло воде, циркулирующей в трубах.

Однако на этом этапе вода еще недостаточно горячая для городского отопления. Поэтому ее направляют в установку с большими тепловыми насосами, которые повышают температуру до 70–75 градусов. После этого тепло передается в городскую сеть, которая обеспечивает отопление домов. Так энергия, образующаяся во время работы серверов, помогает обогревать дома жителей Оденсе.

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Сколько домов обогреваются теплом серверов?

По данным Meta, тепло ее дата-центра помогает обеспечивать отопление примерно 9 тысяч домохозяйств в Оденсе. Оно поступает в общую городскую сеть и используется вместе с теплом из других источников.

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Компания передает избыточное тепло бесплатно. Однако для жителей отопление остается платным: тепловые насосы требуют электроэнергии, а трубы и оборудование – обслуживания.



Как серверы помогают отапливать город / Фото Facebook

Что помогло воплотить эту идею?

Важную роль сыграло расположение дата-центра. Его построили рядом с городской теплосетью, поэтому для передачи тепла не пришлось прокладывать длинные трубопроводы. Это снизило потребность в дополнительной инфраструктуре.

Fjernvarme Fyn профинансировала установку тепловых насосов и взяла на себя их эксплуатацию. Для компании это стало способом получать тепло из дополнительного источника и снижать зависимость от ископаемого топлива.

Система работает уже несколько лет: использовать тепло серверов для городского отопления в Оденсе начали в 2020 году. Так город получил практическую выгоду от энергии, которая раньше могла просто рассеиваться в воздухе.