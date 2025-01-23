Пожежник назвав 3 речі вдома, які заборонено гасити водою

Пожежі – це завжди небезпечні ситуації, що потребують негайних та обдуманих дій. Зокрема, важливо знати, що не все можна погасити звичайними засобами, до прикладу водою.

У деяких випадках вода може лише погіршити ситуацію, наразивши вас на небезпеку. Що, за словами пожежника, ніколи не можна гасити самостійно вдома водою та чому це може бути небезпечно як для вашого майна, так і для вашого життя, читайте на 24 Каналі.

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Електроприлади

При гасінні водою приладів, що ввімкнені у розетку, може відбутися ураження електричним струмом, тож ніколи не варто цього робити.

Натомість краще, якщо це можливо, вимкнути прилад з розетки або електрику у всьому приміщенні та використати сухий пісок, вуглекислотні або порошкові вогнегасники.

Олія

Не варто гасити водою олію, тому що між цими двома речовинами відбудеться реакція схожа на вибух.

Що не можна гасити водою: дивіться відео

Замість цього спробуйте усунути джерело тепла, що нагріває олію, а потім накрийте місце загоряння металевою кришкою. Це позбавить вогонь кисню, і він згасне швидше.

Легкозаймисті та горючі матеріали

Такі речовини та паливо-мастильні матеріали теж не можна гасити водою. Окрім того, що полум'я не загасне, ви збільшите площу пожежі, адже рідина, що горить, підійметься на поверхні води та продовжить горіти.

Найбільш безпечним у цьому випадку буде використання вогнегасника та виклик професійних пожежників.