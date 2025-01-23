В некоторых случаях вода может лишь усугубить ситуацию, подвергнув вас опасности. Что, по словам пожарного, никогда нельзя тушить самостоятельно дома водой и почему это может быть опасно как для вашего имущества, так и для вашей жизни, читайте на 24 Канале.
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Электроприборы
При тушении водой приборов, включенных в розетку, может произойти поражение электрическим током, поэтому никогда не стоит этого делать.
Вместо этого лучше, если это возможно, выключить прибор из розетки или электричество во всем помещении и использовать сухой песок, углекислотные или порошковые огнетушители.
Масло
Не стоит тушить водой масло, потому что между этими двумя веществами произойдет реакция похожая на взрыв.
Что нельзя тушить водой: смотрите видео
Вместо этого попробуйте устранить источник тепла, нагревающий масло, а затем накройте место возгорания металлической крышкой. Это лишит огонь кислорода, и он потухнет быстрее.
Легковоспламеняющиеся и горючие материалы
Такие вещества и горюче-смазочные материалы тоже нельзя тушить водой. Кроме того, что пламя не потухнет, вы увеличите площадь пожара, ведь жидкость, что горит, поднимется на поверхности воды и продолжит гореть.
Наиболее безопасным в этом случае будет использование огнетушителя и вызов профессиональных пожарных.