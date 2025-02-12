Справжнє випробування: як доглядати за пофарбованими стелями у вологих приміщеннях

Висока вологість у приміщенні може стати справжнім випробуванням для ваших пофарбованих стель. Ванна після гарячого душу, кухня з паркими каструлями – все це сприяє накопиченню вологи, яка може призвести до відшарування фарби, утворення плям та появи цвілі.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, завдяки правильному догляду ви зможете зберегти свою пофарбовану стелю в ідеальному стані. Як доглядати за нею у вологому приміщенні, розповідаємо далі.

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Забезпечте хорошу вентиляцію

Вологість накопичується на стелі, якщо в приміщенні немає належного повітрообміну. Якщо не позбутися зайвої вологи, з часом вона може викликати відшарування фарби та утворення плісняви.

Аби цього уникнути, відкривайте вікна під час прийняття душу або приготування їжі, використовуйте витяжки, особливо у ванній та на кухні, а також стежте за тим, щоб вентиляційні отвори не були заблоковані.

Регулярно очищуйте стелю

Вологість створює сприятливе середовище для накопичення пилу, цвілі та конденсату. Щоб запобігти цьому, стелю потрібно періодично протирати.

Для цього використовуйте мікрофіброву серветку – вона ефективно видаляє забруднення, не пошкоджуючи покриття. А для ще кращого результату приготуйте суміш білого оцту та мила для посуду, яка допоможе усунути плями та запобігти утворенню цвілі.

Як доглядати за стелею у вологих кімнатах: дивіться відео

Звертайте увагу на ознаки пошкоджень стелі та вчасно їх усувайте

Іноді навіть при належному догляді з’являються ознаки пошкодження. Ось на що варто звернути увагу:

Відшарування фарби.

Якщо фарба починає лущитися, це означає, що волога проникла під покриття. Ігнорувати цю проблему не варто, адже згодом ситуація лише погіршиться.

Натомість слід зішкребти пошкоджену фарбу, відшліфувати поверхню, щоб зробити її гладкою, та пофарбувати вологостійкою фарбою для додаткового захисту.

Зміна кольору або плями.

Якщо на стелі з’явилися жовті або темні плями, це може свідчити про скупчення вологи.

У цьому випадку слід очистити уражену ділянку водою з м’яким мийним засобом, дати стелі повністю висохнути, а потім нанести ґрунтовку, що блокує плями, перед повторним фарбуванням.

Тріщини.

Невеликі тріщини можуть здатися незначною проблемою, але вони здатні швидко збільшуватися під впливом вологи.

Щоб цього не сталося, потрібно закрити тріщини шпаклівкою для стель, відшліфувати поверхню для рівномірного покриття, після чого пофарбувати її вологостійкою фарбою для додаткового захисту.