Винайшли понад 2000 років тому й використовують досі: як корейці зігрівають свої домівки

Уявіть будинок без батарей, де взимку найзатишніше місце – просто на підлозі. У Кореї такий спосіб обігріву має понад двотисячолітню історію. Система ондоль зігрівала оселі задовго до сучасних котлів і настільки вплинула на побут, що її принцип зберігся навіть у багатоповерхівках.

Як пише NLC, секрет полягав у використанні тепла вогнища: перш ніж вийти через димохід, гарячі продукти згоряння проходили каналами під кам'яною підлогою.

Як працювало стародавнє опалення?

Назву "ондоль" зазвичай перекладають як "теплий камінь". У традиційній конструкції вогнище розташовували поза житловою кімнатою, а під підлогою влаштовували канали. Гарячі гази проходили ними, нагрівали кам'яні плити й виходили назовні через димохід.

Камінь накопичував тепло та поступово віддавав його після згасання вогню. Тож мешканці могли користуватися нагрітою поверхнею довше, ніж горіло паливо. Спочатку система обігрівала лише частину приміщення. Згодом конструкцію вдосконалювали, і канали почали охоплювати всю кімнату.

За матеріалами Національного інституту історії Кореї, такий варіант набув поширення у XVII – XVIII століттях. Водночас традиційна підлога не завжди прогрівалася однаково: ділянка ближче до вогнища була гарячішою за віддалені частини кімнати.

Чому корейці звикли сидіти й спати на підлозі?

Коли тепло надходить знизу, підлога стає природним місцем для відпочинку. На ній сиділи, їли та спали, розстеляючи постіль. Такий побут сприяв використанню низьких столиків і постільних речей, які можна прибрати вдень, звільнивши кімнату.

З культурою життя на підлозі тісно пов'язана й звичка знімати взуття при вході: поверхня, на якій відпочивають, має залишатися чистою.



Як корейці зігрівають свої домівки / Фото Unsplash

Що залишилося від ондоля в сучасних квартирах?

Стародавній принцип зберігся, але димові канали поступилися трубам із гарячою водою. У сучасному житлі тепло передається від труб до конструкції підлоги, а потім – у кімнату. У великих житлових комплексах воду може нагрівати централізована система. Мешканцям більше не потрібно підтримувати вогонь, щоб отримати знайоме тепло під ногами.

Чому цей принцип актуальний сьогодні?

Велика площа обігріву дозволяє використовувати відносно невисоку температуру теплоносія. Це робить водяну теплу підлогу вдалим партнером для теплових насосів типу "повітря – вода", які ефективніше працюють за нижчих температур нагрівання.

Однак економія залежить і від утеплення будинку, джерела тепла та правильного проєктування. Сам ондоль передусім демонструє довговічність вдалої ідеї: змінюються паливо, матеріали й обладнання, а звичка обігрівати оселю через підлогу залишається.