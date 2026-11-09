Изобрели более 2000 лет назад и используют до сих пор: как корейцы обогревают свои дома

Как пишет NLC, секрет заключался в использовании тепла очага: прежде чем выйти через дымоход, горячие продукты сгорания проходили по каналам под каменным полом.

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Как работало древнее отопление?

Название "ондоль" обычно переводят как "теплый камень". В традиционной конструкции очаг располагали за пределами жилой комнаты, а под полом устраивали каналы. Горячие газы проходили по ним, нагревали каменные плиты и выходили наружу через дымоход.

Камень накапливал тепло и постепенно отдавал его после того, как огонь угасал. Поэтому жильцы могли пользоваться нагретой поверхностью дольше, чем горело топливо. Сначала система обогревала лишь часть помещения. Впоследствии конструкцию усовершенствовали, и каналы стали охватывать всю комнату.

По материалам Национального института истории Кореи, такой вариант получил распространение в XVII–XVIII веках. При этом традиционный пол не всегда прогревался равномерно: участок ближе к очагу был горячее, чем отдаленные части комнаты.

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Почему корейцы привыкли сидеть и спать на полу?

Когда тепло поступает снизу, пол становится естественным местом для отдыха. На нем сидели, ели и спали, расстилая постель. Такой уклад жизни способствовал использованию низких столиков и постельных принадлежностей, которые можно убрать днем, освободив комнату.

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С культурой жизни на полу тесно связана и привычка снимать обувь при входе: поверхность, на которой отдыхают, должна оставаться чистой.

Как корейцы согревают свои дома / Фото Unsplash

Что осталось от ондоля в современных квартирах?

Древний принцип сохранился, но дымовые каналы уступили место трубам с горячей водой. В современном жилье тепло передается от труб к конструкции пола, а затем – в комнату. В больших жилых комплексах воду может нагревать централизованная система. Жильцам больше не нужно поддерживать огонь, чтобы получить привычное тепло под ногами.

Почему этот принцип актуален сегодня?

Большая площадь обогрева позволяет использовать относительно невысокую температуру теплоносителя. Это делает водяной теплый пол удачным партнером для тепловых насосов типа "воздух – вода", которые эффективнее работают при более низких температурах нагрева.

Однако экономия зависит и от утепления дома, источника тепла и правильного проектирования. Сам ондоль, прежде всего, демонстрирует долговечность удачной идеи: меняются топливо, материалы и оборудование, а привычка обогревать дом через пол остается.