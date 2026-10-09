Лайфхак, який допоможе менше платити за опалення: що робити зі шторами взимку

Щоб узимку менше витрачати на опалення, не обов'язково одразу утеплювати всю оселю – іноді достатньо правильно користуватися шторами/ Удень їх варто відкривати, щоб сонячне світло нагрівало кімнату, а ввечері – закривати, аби зменшити втрати тепла через вікна.

За даними видання Martha Stewart, щільні штори можуть також допомогти зменшити протяги та зробити оселю комфортнішою.

Чому взимку варто закривати штори?

Вікна – одне з місць, через які оселя втрачає тепло. Навіть якщо вони добре встановлені, холодне скло може створювати відчуття прохолоди, а невеликі щілини в рамах пропускати повітря з вулиці. Щільні штори утворюють додатковий ізоляційний шар між кімнатою та вікном. Це допомагає зменшити втрати тепла й навантаження на систему опалення.

За оцінкою експертів, яку наводить Martha Stewart, правильно підібрані штори можуть скоротити витрати на опалення до 20% у будинках зі старими вікнами та до 10% – із новими. Однак реальний результат залежить від стану вікон, якості штор та утеплення оселі.



Чому взимку варто закривати штори / Фото Unsplash

Коли відкривати та закривати штори?

Щоб отримати більше користі, важливо не тримати штори постійно закритими, а змінювати їхнє положення залежно від часу доби.

Удень відкривайте штори на вікнах, куди потрапляє сонячне світло. Так кімната зможе природно нагріватися.

відкривайте штори на вікнах, куди потрапляє сонячне світло. Так кімната зможе природно нагріватися. Увечері та на ніч закривайте їх, щоб зменшити втрати тепла через холодне скло.

закривайте їх, щоб зменшити втрати тепла через холодне скло. У морозні та похмурі дні щільні штори можна тримати закритими довше, якщо сонце не нагріває кімнату.

Водночас стежте, щоб тканина не накривала радіатори під вікнами. Інакше тепле повітря затримуватиметься за шторами й гірше поширюватиметься кімнатою.

Які штори найкраще утримують тепло?

Не обов'язково купувати спеціальні моделі, щоб отримати певний ефект. Втім, деякі варіанти краще допомагають зберігати тепло.

Термоштори. Щільна тканина створює додатковий бар'єр від холоду. Для кращого результату штори мають перекривати віконну раму з боків і згори.

Щільна тканина створює додатковий бар'єр від холоду. Для кращого результату штори мають перекривати віконну раму з боків і згори. Сотоподібні ролети. Їхня комірчаста структура утримує повітря, яке працює як ізоляційний шар. На ніч такі ролети варто повністю опускати.

Їхня комірчаста структура утримує повітря, яке працює як ізоляційний шар. На ніч такі ролети варто повністю опускати. Плівка для утеплення вікон. Її кріплять до рами за допомогою двостороннього скотчу, створюючи додатковий повітряний бар'єр.

Її кріплять до рами за допомогою двостороннього скотчу, створюючи додатковий повітряний бар'єр. Повітряно-бульбашкова плівка. Це бюджетний тимчасовий спосіб утеплення скла. Його злегка зволожують водою та притискають до вікна бульбашками в бік скла.

Що ще допоможе зберегти тепло?

Самі штори не усунуть усіх причин втрати тепла, тому варто перевірити, чи немає щілин навколо віконних рам. За потреби їх можна ущільнити спеціальними стрічками або герметиком. Також не варто перекривати радіатори меблями чи довгими шторами: це заважає теплому повітрю вільно циркулювати.

А регулярне провітрювання допомагає контролювати вологість у приміщенні. Головне правило просте: впускайте сонце вдень і закривайте штори до настання вечірнього холоду.