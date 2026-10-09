По данным издания Martha Stewart, плотные шторы также могут помочь уменьшить сквозняки и сделать дом более уютным.

Почему зимой стоит закрывать шторы?

Окна – одно из мест, через которые дом теряет тепло. Даже если они хорошо установлены, холодное стекло может создавать ощущение прохлады, а небольшие щели в рамах пропускать воздух с улицы. Плотные шторы образуют дополнительный изоляционный слой между комнатой и окном. Это помогает уменьшить потери тепла и нагрузку на систему отопления.

По оценке экспертов, которую приводит Марта Стюарт, правильно подобранные шторы могут сократить расходы на отопление до 20% в домах со старыми окнами и до 10% – с новыми. Однако реальный результат зависит от состояния окон, качества штор и утепления дома.



Почему зимой стоит закрывать шторы / Фото Unsplash

Когда открывать и закрывать шторы?

Чтобы получить больше пользы, важно не держать шторы постоянно закрытыми, а менять их положение в зависимости от времени суток.

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Днем открывайте шторы на окнах, куда попадает солнечный свет. Так комната сможет естественным образом нагреваться.

открывайте шторы на окнах, куда попадает солнечный свет. Так комната сможет естественным образом нагреваться. Вечером и на ночь закрывайте их, чтобы уменьшить потери тепла через холодное стекло.

закрывайте их, чтобы уменьшить потери тепла через холодное стекло. В морозные и пасмурные дни плотные шторы можно держать закрытыми дольше, если солнце не нагревает комнату.

При этом следите, чтобы ткань не закрывала радиаторы под окнами. Иначе теплый воздух будет задерживаться за шторами и хуже распространяться по комнате.

Какие шторы лучше всего удерживают тепло?

Не обязательно покупать специальные модели, чтобы добиться нужного эффекта. Впрочем, некоторые варианты лучше помогают сохранять тепло.

Термошторы. Плотная ткань создает дополнительный барьер от холода. Для лучшего результата шторы должны перекрывать оконную раму по бокам и сверху.

ткань создает дополнительный барьер от холода. Для лучшего результата шторы должны перекрывать оконную раму по бокам и сверху. Сотообразные ролеты. Их ячеистая структура удерживает воздух, который действует как изолирующий слой. На ночь такие ролеты следует полностью опускать.

Их ячеистая структура удерживает воздух, который действует как изолирующий слой. На ночь такие ролеты следует полностью опускать. Пленка для утепления окон. Ее крепят к раме с помощью двустороннего скотча, создавая дополнительный воздушный барьер.

Ее крепят к раме с помощью двустороннего скотча, создавая дополнительный воздушный барьер. Воздушно-пузырчатая пленка. Это бюджетный временный способ утепления стекла. Ее слегка увлажняют водой и прижимают к окну пузырьками в сторону стекла.

Что еще поможет сохранить тепло?

Сами шторы не устранят все причины потери тепла, поэтому стоит проверить, нет ли щелей вокруг оконных рам. При необходимости их можно уплотнить специальными лентами или герметиком. Также не стоит перекрывать радиаторы мебелью или длинными шторами: это мешает теплому воздуху свободно циркулировать.

А регулярное проветривание помогает контролировать влажность в помещении. Главное правило простое: впускайте солнце днем и закрывайте шторы до наступления вечернего холода.