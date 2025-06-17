Про це мало хто знає: функція посудомийної машини, яка допомагає легко мити келихи

Власники посудомийних машин знають, що помити у ній келихи не так і просто. Через це багато хто обирає мити їх вручну, але посудомийки мають секретну функцію, яка значно облегшує це завдання.

Як легко помити келихи у посудомийці – повідомляє 24 Канал з посиланням на @trineroed_.

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"Секретна" функція посудомийки

Блогерка зауважила, що багато хто стикається з проблемою, що мити келихи у посудомийці дуже незручно. Особливо мовиться про ті, які мають високу ніжку.

У таких випадках посудомийка просто не закривається, адже ніжка келиха зависока. Однак посудомийні машини мають кілька рівнів і верхню полицю можна просто переставити нижче.

Як помити келихи у посудомийці: дивіться відео



Верхній кошик посудомийки призначений саме для делікатного миття та легшого посуду. Хоча можливість регулювання кошика та спосіб його встановлення залежать від моделі, але іноді змінити рівень можна, взявшись за ручки. Коли ви натиснете на них, то його полицю можна повністю витягнути.

До слова, цей лайфхак шокував користувачів мережі. Багато хто не знав, що кошик посудомийки можна регулювати, а деякі – навіть пішли перевіряти, чи має їхня техніка таку опцію.

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