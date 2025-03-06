Як правильно чистити підлогу з лінолеуму: прості кроки для ідеального результату

Лінолеумна підлога – це чудове рішення для дому завдяки своїй довговічності, водостійкості та різноманітності дизайнів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, вона не потребує складного догляду, проте деякі правила допоможуть зберегти її бездоганний вигляд на довгі роки. Як правильно мити таку підлогу, розповідаємо далі.

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Як часто слід мити лінолеумну підлогу

Експерти рекомендують щоденно видаляти пил та сміття в зонах з інтенсивним рухом за допомогою сухої швабри з мікрофібри.

Вологе прибирання слід проводити щотижня, а генеральне прибирання – один – два рази на рік.

Як чистити лінолеумну підлогу мийним засобом

Найпростіший спосіб вимити таку підлогу – це спеціальні засоби. Уникати варто агресивних хімікатів, таких як відбілювач або аміак, які можуть пошкодити покриття, але м'які мийні розчини будуть чудовим рішенням.

Щоб очистити лінолеум, спершу видаліть пил і сміття з підлоги. Далі змішайте пару крапель засобу для миття посуду з кількома літрами теплої води. Змочіть у розчині швабру, протріть підлогу невеликими ділянками.

Після цього протріть підлогу чистою водою для видалення залишків мийного засобу.

Наостанок використовуйте сухі рушники, щоб уникнути стоячої води.

Правильне миття гарантує довговічність підлоги / Фото Freepik

Як очистити підлогу з лінолеуму оцтом

Інший спосіб вимити підлогу з лінолеуму – це використання оцту.

Для цього змішайте 1 склянку оцту з 1 трьома літрами теплої води.

Після цього змочіть швабру та протріть підлогу частинами. Мийте швабру після кожного етапу, а наостанок протріть підлогу чистою водою. Дайте підлозі висохнути та слідкуйте, аби не утворилися калюжі.

Поради, як довше підтримувати чистоту підлоги з лінолеуму

Регулярне підмітання і миття допоможе зберегти лінолеумну підлогу в найкращому вигляді.

Також уникання використання надмірної кількості води дозволить запобігти пошкодженню підлоги.

Крім того, за словами експертів, краще використовувати на підлозі з лінолеуму лише килими з натуральною підкладкою. Вибір латексного або гумового килимка призведе до появи плям.

Наостанок залишити таку підлогу блискучою допоможе використання раз на кілька місяців спеціального засобу для полірування.