Купуй на все життя: новий тренд у дизайні інтер'єру, що заощаджує гроші та береже планету

У світі, де тренди змінюються блискавично, а спокуса постійного оновлення інтер'єру залишається сильною, дедалі більше людей звертаються до принципу "Купуй на все життя".

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, цей підхід у дизайні оселі нагадує концепцію капсульної гардеробної – він заохочує інвестувати в якісні, позачасові речі, які будуть служити десятиліттями, а не роками, що не лише фінансово вигідно, а й екологічно відповідально. Як же долучитися до цього руху, розповідаємо далі.

Також цікаво 9 антитрендів, які роблять вітальню застарілою

Цікавий дизайн – це не про моду

Багато хто помилково вважає, що вічні речі мають бути простими й непомітними. Але справжній сенс підходу "на все життя" – у виборі предметів з індивідуальністю. Віддавайте перевагу унікальним деталям: вигнутим формам, декоративним фасадам, ручній роботі та якісній фурнітурі. Саме такі елементи роблять інтер'єр живим і особливим.

Якість виготовлення – на першому місці

Обираючи меблі, звертайте увагу на особливості конструкції. Для дерев’яних меблів надійними вважаються з'єднання типу "ластівчин хвіст" чи "паз-шпонка", які значно перевершують звичайні шурупи чи клей. У м’яких меблях варто звертати увагу на щільну піну, пухові наповнювачі та якісні тканини або шкіру.

Матеріали, які служать довго

Масив дерева – класика довговічності. Особливо цінуються тверді породи, такі як дуб, клен або горіх. Але й сучасні матеріали можуть бути хорошим вибором. МДФ, наприклад, не деформується, має гладку поверхню й дозволяє зменшити вирубку лісів. Для багатьох дизайнерів це естетичний і свідомий вибір.

Вінтаж – якість, перевірена часом

Старі меблі часто виготовлені значно якісніше за сучасні масові аналоги. Знайти такі речі можна на блошиних ринках, у секонд-хендах чи навіть у будинку бабусі. Навіть якщо вони потребують реставрації – це невелика плата за унікальний характер та витончену майстерність.

Не женіться за ідеальним комплектом

Меблеві гарнітури давно вийшли з моди. Краще комбінувати різні елементи – так інтер’єр отримає індивідуальний вигляд. Обирайте речі, які вам дійсно подобаються: можливо, це буде комод, схожий на той, що стояв у дитячій кімнаті, або стілець, знайдений під час подорожі. Такі речі розповідають вашу історію.

Багато речей вдома здатні служити роками / Фото Pexels

Регулярний догляд – запорука довговічності

Навіть найякісніші меблі потребують турботи. Вчасне прибирання, захист від води та плям, регулярне чищення м’яких поверхонь продовжують життя улюбленим речам.

Не бійтеся оновлення

З роками меблі можуть потребувати легкого освіження. Нове оздоблення, заміна тканини, фурнітури чи просто полірування – і старий предмет засяє по-новому. Це не лише вигідно, а й додає предмету нового сенсу.

Вибирайте серцем

Мода змінюється, але емоційний зв’язок залишається. Купуйте ті речі, які вам справді подобаються, навіть якщо вони не в топі сезону. Твір мистецтва, що нагадує про подорож, або лампа, яку ви мріяли мати ще з юності, матимуть для вас більшу цінність, ніж будь-який трендовий декор.

Додавайте зміни через дрібниці

Стратегія "на все життя" – не означає застиглий інтер’єр. Змінюйте текстиль, свічки, вази або подушки – ці деталі легко оновлювати, надаючи кімнаті нового звучання без великих витрат.

До речі, попри старання не всі речі здатні служити десятиліттями. Зокрема, тривалість життя меблів залежить від різних факторів.