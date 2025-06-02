Як обрати плитку для душу: поради фахівців, які полегшать прибирання та забезпечать стиль

Капітальний ремонт ванної кімнати – це не лише вибір фарби та сантехніки. Одним із найважливіших рішень стає вибір плитки для стін у душовій.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, сьогодні є безліч варіантів оздоблення, але насправді найважливішим тут є просте питання – наскільки жорстка у вас вода і як часто ви готові прибирати душову? Як відповідь на це запитання впливає на вибір плитки та що ще бажано врахувати, розповідаємо далі.

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Як жорсткість води пов'язана з плиткою

Це питання визначає, наскільки практичним буде ваше рішення. Адже не вся плитка однаково зручна у догляді, а жорстка вода сприяє появі плям і нальоту.

Відтак, щоб зробити розумний вибір, варто враховувати кілька ключових факторів.

Водопоглинання – основа довговічності

Насамперед зверніть увагу на рівень водопоглинання плитки. Чим менше вологи вбирає плитка, тим краще вона витримує умови підвищеної вологості та перепади температури. Саме тому порцелянова та керамічна плитка – популярні вибори для душу. Вони міцні, водостійкі та прості в догляді.

Не менш важливо врахувати, наскільки слизькою стає плитка у вологому стані. Для підлоги у душовій краще обирати матову або протиковзку поверхню, яка забезпечить безпеку при використанні.

Плитка має бути не тільки естетичною, але й практичною / Фото Freepik

Затирка

Чим дрібніша плитка, тим більше швів і затирки, а отже – більше місць, де може з’явитися цвіль та наліт. Світла затирка швидко забруднюється, а мозаїка вимагає регулярного й ретельного чищення.

Якщо не хочете часто мити стіни щіткою, обирайте плитку великого формату, де шви мінімізовані. Це не лише спрощує догляд, а й створює сучасний, безшовний вигляд душової.

Утім, якщо ви закохалися в плитку з більшою кількістю швів, вихід є: якісна затирка з герметиком значно полегшує догляд. Сьогодні на ринку доступні рішення, що поєднують функції герметика та затирки.

Обирайте плитку, яка вам подобається

Попри технічні нюанси, естетика залишається ключовим фактором. Ви щодня будете бачити цю плитку, тож вона повинна вам справді подобатися.

Дизайнери радять обирати стилі, які не втратять актуальності з часом, щоб ремонт залишався приємним десятиліттями.

Деякі популярні рішення (наприклад, мозаїка на всю стіну) можуть виглядати ефектно на фото, але викликати розчарування через складність в догляді.

До речі, якщо ви вже знайшли свою ідеальну плитку, враховуйте 4 кроки, які допоможуть її зберегти новою якомога довше.