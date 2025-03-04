Забудьте про білизну на батареях та ковтунці на одязі: як обрати сушильну машину

Сушильний автомат – це комфорт, економія часу та ідеально сухий одяг без зайвих зусиль. З ним можна забути про розвішування білизни по всій квартирі. Достатньо покласти речі в сушильний апарат – і вже за годину ви зможете їх одягати.

Але перш ніж купувати сушильну машину, варто врахувати всі нюанси: вона займає місце, споживає електроенергію та має різні функції, які можуть впливати на її ефективність. Експерти Rozetka пояснюють для 24 Каналу, на що звернути увагу при виборі.

До теми Прихована функція на пралці, про яку ви не здогадувалися: як вона полегшує життя

Чим корисна сушильна машина

Більшість сучасних сушильних машин оснащені фільтрами для збору ворсу, які затримують дрібні частинки тканини, шерсть домашніх улюбленців та пил. Завдяки цьому одяг виглядає свіжішим, а ковтунці з’являються рідше. Для максимальної ефективності варто вибирати моделі з функцією "Антиковтунці" або "Делікатне сушіння", яка обертає барабан особливо обережно, мінімізуючи тертя між речами. Однак, для надмірно чутливих тканин – наприклад, вовни або шовку – краще використовувати спеціальні режими або сушити такі речі вручну.

Другим питанням зазвичай постає: "А може краще купити пралку із функцією сушки?". Комбіновані моделі "пральна машина + сушильний автомат" економлять простір, що ідеально для малогабаритних квартир. Прання та сушіння відбувається в одному циклі – не потрібно перекладати білизну. Також сучасні моделі мають високий клас енергоспоживання.

Серед мінусів – сушильна функція зазвичай має меншу завантаженість, ніж пральна. Комбінований процес прання та сушіння займає більше часу. Ну й такі моделі часто коштують дорожче, ніж окремі прилади. Якщо у вас велика сім'я або ви часто перете великі обсяги білизни, краще обрати окремі пральну машину та сушильний автомат.

Сушильна машина робить прання зручнішим / Фото Freepik

Головні критерії вибору сушильного автомата

1. Клас енергоспоживання

Сушильні автомати можуть споживати чимало електроенергії. Обирайте моделі з високим класом енергоспоживання (А, А+, А++, А+++), щоб заощадити на електроенергії.

2. Як відводиться волога

Щоб білизна висихала, машина повинна позбавлятися від зайвої вологи. Існує три типи відведення:

● Вентиляційний – потребує виводу трубки назовні;

● Конденсаційний – збирає воду у спеціальний резервуар;

● З тепловим насосом – найпопулярніший варіант: ефективний, енергоощадний, не потребує вентиляції.

3. Тип зливання води

Водозбірник – вода збирається в спеціальну ємність, яку потрібно спорожняти.

Каналізація – вода відводиться безпосередньо в каналізацію.

4. Максимальне завантаження

Обирайте сушильну машину з урахуванням кількості білизни, яку ви зазвичай сушите. Чим більше сім'я – тим важливіше вибрати відповідний об’єм:

● 3 – 4 кілограми – для одного користувача

● 5 – 7 кілограми – оптимально для родини 3 – 4 людей

● 8 кілограми і більше – ідеально для великої сім’ї або прання об’ємних речей.

5. Тип двигуна

Інверторні двигуни є більш тихими та довговічними, ніж колекторні.

6. Функції та можливості

Сучасні сушильні машини можуть мати різні функції, такі як Smart-керування, антизминання, блокування від дітей, дисплей, захист від протікання, підсвітка барабана та інші. Оберіть ті функції, які вам дійсно потрібні.

7. Тип сушильного автомата

● Барабанний апарат – найпоширеніший і універсальний.

● Парова шафа – для делікатних речей.

● Сушильна шафа – компактний варіант.

● Центрифуга – рідкісний, але ефективний.

Перед покупкою ознайомтеся з відгуками інших покупців, щоб отримати уявлення про реальний досвід використання обраної моделі. Зверніть увагу на гарантійний термін та сервісне обслуговування.