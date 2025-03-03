Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @lynsey_queenofclean.

До теми Навіщо чистити фільтр пралки та як часто потрібно це робити

Як запустити приховану функцію

Блогерка на ім'я Ліндсі у мережі заявила, що пралки мають "секретні функції". Так, натиснувши на кілька кнопок, можна запустити режим самоочищення барабана. Цей режим значно спрощує догляд за технікою та дозволяє не мити машинку зсередини.

Щоб запустити приховану функцію самоочищення, потрібно натиснути кнопку ополіскування та утримувати її протягом 5 секунд. Після цього барабан почну самостійно позбавлятися від залишків бруду, засобів для прання та неприємного запаху.

Як запустити приховану функцію на пралці: дивіться відео

Самоочищення барабана дозволяє продовжити термін служби пралки, підтримує її в чистоті та забезпечує ефективну роботу. Однак не всі машинки підтримують цю функцію, тому варто перевірити інструкцію.

Крім того, сучасні моделі мають вбудований режим для самоочищення пральної машинки. Для цього не потрібно затискати кнопки, а достатньо просто вибрати режим очищення.