Уявіть, що ви щойно завершили ретельне прибирання ванної кімнати, сантехніка блищить, усе сяє чистотою. Але минає всього кілька днів і блиск зникає, поступаючись місцем тьмяним плямам.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, причиною цього можуть бути плями від жорсткої води, які з’являються на хромованих кранах, ручках та інших елементах після висихання крапель. Як їх позбутися, розповідаємо далі.

Як очистити сантехніку від плям жорсткої води?

Протирайте сантехніку після кожного використання

Звучить банально, але це працює. Варто виробити звичку витирати змішувачі та ручки сухою мікрофібровою ганчіркою після кожного використання або хоча б робити це регулярно.

Оцет – найкращий друг

Якщо плями вже з’явилися, використайте розчин з оцту та води у пропорції 1:1. Розпиліть суміш на проблемні ділянки, залиште на 2 – 3 хвилини, а потім протріть.

Регулярний догляд підтримуватиме крани чистими / Фото Freepik

Використовуйте захисне покриття

Щоб запобігти утворенню плям, нанесіть гідрофобне покриття. Наприклад, засоби, які зазвичай використовують для автомобільного скла, ідеально підходять і для кранів та душових дверей.

Встановіть пом’якшувач води

Найрадикальніший, але найефективніший спосіб позбутися плям – усунути їх джерело, тобто жорстку воду. Встановлення системи пом’якшення води – це єдине рішення, яке запобігає накопиченню мінералів з самого початку.

Уникайте блискучих поверхонь

Якщо ви лише плануєте ремонт чи заміну сантехніки, зверніть увагу на матові або сатинові покриття. Вони природно краще приховують сліди від води, ніж хром.

До речі, щоб мати менше клопотів під час прибирання, деяких кранів варто уникати за будь-яку ціну.