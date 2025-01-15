Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, хоча сучасні дизайнерські тенденції можуть здаватися привабливими, вибір модних змішувачів може мати більше мінусів, ніж переваг у довгостроковій перспективі. Тож яких кранів під час ремонту краще уникати, розповідаємо далі.

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Які крани не варто встановлювати вдома

Останнім часом популярності набули матові чорні, латунні, золотисті змішувачі, а також крани інших сміливих кольорів, як-от червоного та синього. Їх часто доповнюють сучасні форми з високими дугами, промислові елементи або навіть ретро-дизайни. І хоча такі рішення додають естетичної привабливості, їх варто обирати з обережністю – вони можуть швидко втратити актуальність, коли зміняться тренди.

Модні змішувачі, які виглядають сучасно сьогодні, можуть через кілька років створювати відчуття застарілості. Це може стати серйозним недоліком.

Крім того, такі трендові варіанти часто створюють акцент на вигляді, а не на функціональності. Незручна конструкція або зайві функції можуть створити дискомфорт у використанні.

Зрештою за надто специфічні змішувачі ще й доводить більше платити, адже коштують вони чимало, хоча й замінювати їх доведеться швидше, якщо вони вийдуть з моди або стануть непридатними.

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Як обрати змішувач, що витримає випробування часом

Щоб ваш кран служив роками та мав приємний вигляд, віддавайте перевагу класичним стилям. Хром, матовий нікель або полірована нержавіюча сталь – це універсальні рішення, які залишаються актуальними роками.

Також звертайте увагу на простоту та функціональність. Вибирайте змішувачі з чистими лініями, витонченим дизайном і практичними функціями.

Крім того, інвестуйте в якісну продукцію від надійних брендів, щоб забезпечити довготривалу експлуатацію.

І наостанок уникайте надмірної індивідуалізації або яскравих кольорів, які можуть не відповідати майбутнім інтер’єрам та трендам.