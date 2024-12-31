Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, неправильне використання цієї системи або відсутність належного догляду може привести до серйозних проблем і дорогого ремонту. Як уникнути пошкодження сантехніки, розповідаємо далі.

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Використання хімічних засобів для очищення стоків

Хімічні засоби для чищення стоків містять агресивні речовини, які роз’їдають не тільки засмічення, а й труби, особливо старі. Це може призвести до витоків або навіть серйозних аварій.

Замість хімії краще користуватися механічним очищенням труб. Це більш безпечно для сантехніки.

Використання засобів для чищення унітазів

Засоби для чищення, що закріплюються на унітазі, часто містять хлор, який шкодить гумовим і пластиковим деталям сантехніки. Це може скоротити термін служби унітаза. Натомість краще використовувати рідкі мийні засоби разом із щіткою.

Неправильна утилізація сміття

Не все можна змивати в каналізацію. Фарба, хімічні засоби, органічні відходи, жир, підгузки, паперові рушники, гігієнічні засоби, серветки – усе це часто відправляють в унітаз чи виливають в мийку, але насправді такі речі накопичуються у трубах, викликаючи засмічення. Краще відправляти їх у смітник або на компост, якщо йдеться про органічні відходи.

До речі, змивати котячий наповнювач, шерсть чи акваріумний гравій у каналізацію також не можна. Ці матеріали теж можуть викликати серйозні засмічення.

Несвоєчасне усунення витоків

Навіть незначні витоки з часом можуть призвести до серйозних наслідків, як-от пошкодження стін чи підлоги. Звертайте увагу на сліди води, запах плісняви та звуки капання. У разі виявлення витоку одразу викликайте сантехніка або лагодьте пошкодження власноруч.

Нерегулярне обслуговування

Сантехніка потребує регулярного технічного обслуговування. Вчасно очищайте свої прилади, перевіряйте їх на пошкодження і замінюйте усі необхідні деталі. Повне технічне обслуговування варто робити щонайменше кожні 3 – 5 років. Це продовжить термін служби обладнання та дозволить уникнути непередбачуваних поломок.