Народне мистецтво, що лишилося лише у спогадах: як розписували хати на Поділлі

У давнину глиняні хати були справжнім витвором мистецтва. Стіни оздоблювали кольоровими малюнками з квітами, пташками та фантастичними візерунками.

Що означали малюнки, як їх наносили та що відомо про настінне мистецтво України – розповідає 24 Канал з посиланням на Old khata project.

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Як розписували хати на Поділлі

Як пише Національна історична бібліотека України, подільський розпис вирізнявся своєю делікатністю та витонченістю. Використовувався він здебільшого як стінопис для розпису інтер'єрів хат: насамперед розписувалися печі, комини, візерунком вкривали простір навколо дверей, навкруг вікон, міжвіконня, сволоки. Ба більше, розписувалися навіть і долівки та стелі.

Так, на території сучасного Кам'янець-Подільського району у XX столітті був дійсно дивовижний розпис стін ззовні та всередині. До сьогодні майже не збереглися хати з розписом, але познайомитися з українським народним мистецтвом можна завдяки Володимиру Гагенмейстеру – живописцю, який збирав розписи та видав цілу збірку з дивовижними малюнками, які були на хатах Кам'янеччини.

З його збірки стає відомо, що на Поділлі найпоширенішим мотивом були квіти або вазон з квітами, а також вінок.



Квіти були найпоширенішим мотивом для розпису / Фото зі збірки "Стінні розписи на Кам'янеччині"

Інколи квіти перепліталися й створювали ніби ціле дерево. Такі дивовижні візерунки були різнобарвними й до сьогодні зачаровують красою.

Дивовижні візерунки, які були на хатах – більше у галереї

Часто на оселях або всередині також малювали півників або інших птахів.

Птахи посідали особливе місце у розписі – більше у галереї

Часто розпис робили навколо вікон чи дверей. Ба більше, у деяких хатах візерунки створювали ніби "килим" на стіні.

Дивовижні розписи на Поділлі – більше у галереї

Як не дивно, але настільки дивовижні візерунки створювали просто пальцями. Інколи для зображення великих квітів використовували куряче пір'я.

Зазвичай, глиняні хати розписували молоді дівчата чи жінки. Робити це вони могли не лише у себе вдома, а й "на замовлення". Звісно, за таку роботу ніхто не платив грошей, але майстриню могли чимось пригостити чи дати щось у подарунок.