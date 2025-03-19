Не викидайте: на що можна перетворити старі дверцята шафи

Заміна дверцят шафи – це чудова можливість оновити інтер’єр, але що робити зі старими дверима? Якщо ви не хочете викидати їх, спробуйте зробити з них унікальний елемент декору для вашого дому.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, двері можна перетворити на багато речей, зокрема на дисплей для фотографій. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Як зробити зі старих дверей шафи дисплей для фото

Для цього проєкту знадобляться дверцята з прорізами або жалюзійна перегородка, а також фарби, фоторамки, викрутка або електродриль, захисні рукавички, пензлі та шліфувальний папір.

Перш за все зніміть петлі, щоб відокремити панелі. Очистьте поверхню теплою мильною водою, висушіть і злегка відшліфуйте.

Далі використовуйте аерозольну фарбу для рівномірного покриття. Нанесіть два шари з інтервалом до години.

Як з дверей зробити експозицію для фото: дивіться відео

Тим часом роздрукуйте улюблені знімки або зробіть колаж. Можна також використати дитячі малюнки чи авторські роботи. Вставте їх у рамки.

Після цього вставте підставку рамки між рейками у дверях. Це дозволить легко змінювати експозицію за бажанням.

Наостанок поставте або прикріпіть дверну панель до стіни у вітальні, спальні чи в передпокої.