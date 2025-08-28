Із завершенням літа приходить час замислитися про підготовку до опалювального сезону. І стосується це не тільки власників котлів, а й тих, хто має пічне опалення.

Як підготувати свою пічку до перших холодів, 24 Канал дізнавався у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

Також цікаво Скільки електрообігрівачів треба для опалення будинку: 5 факторів, що допоможуть зорієнтуватися

Як підготувати пічку до опалювального сезону?

Юрій Мартиняк каже, що наприкінці літа важливо подбати про свої пічки та підготувати їх до опалювального сезону. І найперше, що для цього слід зробити, – це перевірити тягу.

Поставте сірник біля дверцят пічки й подивіться, чи полум'я хилиться до димоходу. Якщо тяги немає, є ймовірність задимлення. Тоді потрібно викликати майстрів, щоб вони перевірили стан димоходу,

– пояснює майстер.

Пічки слід перевіряти перед початком опалювального сезону / Фото Юрій Мартиняк

Він додає, що часто у димоходах може накопичуватися сміття, там можуть оселятися птахи, тож важливо усунути ймовірні проблеми до настання холодів.

Крім того, щоб пічки, які працюють на дровах, були справними, за словами Юрія Мартиняка, раз у 2 – 3 роки їх варто чистити від накопиченої сажі.

Водночас з пічками, що працюють на газу, слід слідкувати за відсутністю витоків та запрошувати майстрів-газовиків для перевірки обладнання.

До слова, хоч вони стають все більш популярними, слід зважати на те, коли дійсно варто обирати пічку для опалення будинку.