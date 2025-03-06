Фарбуємо металеві двері вдома: покрокова інструкція

Сталеві двері – це надійний захист вашого дому від погодних умов та зловмисників. Вони можуть прослужити все життя, проте їхнє покриття з часом втрачає свій вигляд.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, перефарбування металевих дверей – це не складний процес, якщо дотримуватися правильної підготовки та технології. Покрокову інструкцію, як оновити зовнішній вигляд таких дверей своїми руками, розповідаємо далі.

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Зняття дверей з петель

Зняття дверей значно полегшить фарбування та забезпечить рівномірне покриття. Використовуйте викрутку та молоток, щоб акуратно вибити штифти з петель. Якщо двері не можна зняти, фарбування доведеться проводити на місці.

Демонтаж фурнітури та захист неробочих ділянок

Зніміть ручки, замки та інші елементи, які можна легко демонтувати. Захистіть скло або інші декоративні елементи малярською стрічкою та газетою.

Очищення поверхні

Ретельно очистьте двері засобом для знежирення, щоб видалити бруд, пил та жир. Після очищення витріть поверхню сухою тканиною.

Шліфування

Надягніть маску та окуляри. За допомогою дрібнозернистого наждачного паперу обробіть поверхню, щоб зробити її шорсткою та видалити залишки старої фарби.

Як фарбувати металеві двері: дивіться відео

Видалення пилу

Протріть двері вологою ганчіркою та дайте їм повністю висохнути.

Нанесення ґрунтовки

Нанесіть ґрунтовку валиком або пензликом, починаючи з панелей, потім переходьте до рамок і зовнішніх країв. Дайте першому шару висохнути, потім нанесіть другий.

Фарбування

Використовуйте атласну або напівглянцеву фарбу для зовнішніх робіт. Наносьте фарбу у два шари, дотримуючись часу висихання між ними.

Фінальний етап

Після повного висихання фарби зніміть стрічку, замініть фурнітуру та перевісьте двері.