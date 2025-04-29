Потрібен лише олівець: як полагодити світлодіодну лампу

Напевно, у кожному домі є хоча б одна світлодіодна лампа. Вона економна, добре освітлює кімнату, але як і будь-яка інша лампочка може зламатися.

Втім, її можна легко полагодити за допомогою звичайного олівця. Як це зробити – повідомляє 24 Канал з посиланням на @mrtqt2508.

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Як полагодити світлодіодну лампу за 5 хвилин

Найчастіше причиною, чому світлодіодна лампа перестала працювати, є саме перегорання світлодіода. Через поломку одного елемента вся лампа перестає працювати, однак дешевше її відремонтувати, аніж купувати нову.

Усі світлодіоди на LED-лампі з'єднані послідовно, якщо один виходить з ладу – весь ланцюг переривається і лампа не світить. Щоб відновити цей ланцюг струму, потрібно визначити, який саме елемент перегорів.

Для цього слід взяти невеликий дріт, зігнути його навпіл таким чином, щоб кожен з "вусиків" торкався протилежних сторін діода. У такий спосіб вдасться виявити, який елемент вийшов з ладу. Потім діод слід виламати, а контакти – замалювати звичайним олівцем.

Річ у тім, що графіт – провідник електричного струму, а оскільки грифель олівця виготовлений саме з нього, то це допоможе відновити ланцюг у LED-лампі. Щоб закріпити ефект, замальовану олівцем ділянкою сліз заклеїти ізоляційною стрічкою.

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