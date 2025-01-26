Багато хто забуває про це: чому важливо мити квіткові горщики перед повторним використанням

Незалежно від вашого досвіду в садівництві рано чи пізно ви зіткнетесь з необхідністю пересадки рослин у більші контейнери. Ймовірно, після цього ви збережете старі горщики для повторного використання.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, вам може навіть не спадати на думку, що садові контейнери перед наступним використанням слід очистити. Чому це необхідно робити, розповідаємо далі.

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Чому важливо очищати горщики перед повторним використанням

Попри переконання, що ґрунт – це просто ґрунт, він може стати життєвим середовищем для патогенів та шкідників, що загрожуватимуть вашим новим рослинам. Очищення горщиків допомагає уникнути поширення хвороб і шкідників, що можуть знаходитися на поверхнях контейнерів.

Процес же очищення доволі простий. Рекомендується використовувати розчин оцту, змішуючи його у рівних частинах з водою. Горщик слід занурити у цей розчин і дозволити йому постояти протягом 10 хвилин, а потім очистити щіткою чи губкою, щоб видалити залишки бруду.

Важливо після цього ретельно промити горщик, щоб уникнути залишків мийного розчину, які можуть залишитися на поверхні інструментів.

Піл час очищення також варто враховувати матеріал горщиків. Пластикові контейнери можуть витримати миття більш агресивними засобами та не потребують так багато часу, а для керамічних або теракотових горщиків потрібен більший час на очищення через їх пористу структуру.