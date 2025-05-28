Мурахи в саду: як зупинити їх від захоплення рослин

Хоча зазвичай мурах вважають корисними – вони, наприклад, розпушують ґрунт або поїдають шкідливих комах, деколи вони можуть завдати значної шкоди.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, попри свою користь мурахи також можуть порушувати екосистему ділянки. Як розпізнати мурах у саду і як безпечно їх позбутися, розповідаємо далі.

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Користь та шкода мурах у саду

Деякі мурахи виконують важливу екологічну функцію:

Розпушують ґрунт, покращуючи його аерацію.

Допомагають утилізувати рештки комах і рослин.

Переносять насіння, сприяючи розмноженню рослин.

Однак надмірна активність мурах може нашкодити, адже вони охороняють попелицю, яка висмоктує соки з рослин, порушують кореневу систему нових і ніжних рослин, створюють кургани, що ускладнюють догляд за газоном.

Як безпечно відлякати мурах

Перше, з чого варто почати, – це руйнування мурашиних стежок. Оцет, лимонний сік або вода з цитрусовою цедрою тимчасово руйнують запахові сліди, якими мурахи орієнтуються. Але ефект нетривалий – процедуру потрібно часто повторювати.

Також каєнський перець, кориця чи кавова гуща можуть порушувати чуття мурах, але ефективність залежить від виду. Ефірні олії м’яти, цитрусу або гвоздики дають стійкіший результат, блокуючи комунікацію всередині колонії.

Мурах можна позбутися самотужки / Фото Freepik

Якщо ж мурах забагато і просто відлякування недостатньо, натрієва сіль борної кислоти з цукром – класична приманка, що знищує мурах. Однак її важливо розміщувати подалі від дітей або домашніх тварин, оскільки суміш може спричинити розлад шлунково-кишкового тракту, якщо її вживати у великих кількостях.

Крім того, окріп знищує мурашники у близько 60% випадків. Краще використовувати його вночі для більшої ефективності, але з обережністю, щоб не пошкодити рослини поруч.

Профілактика – найкращий захист

Щоб мурахи не оселилися у вашому саду:

Слідкуйте за появою попелиці – мурахи часто йдуть за нею.

Прибирайте опалі фрукти й овочі.

Висаджуйте відлякувальні рослини – м’яту, хризантеми, чорнобривці.

Цибулеві та часникові рослини також не приваблюють попелицю, а отже, і мурах.

До слова, проблемою у саду є не тільки мурахи, а й бджоли, яких доводиться відлякувати від басейну.