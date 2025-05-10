Відтак, якщо у домі нашестя мурах, то з ними слід негайно боротися. Як їх позбутися – повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Пастки для мурах

Один з найпростіших і найекономніших способів позбутися мурах – це придбати невеликі пластикові пастки для мурах. Розмістіть їх біля дверних порогів, підвіконь та плінтусів, щоб приманити мурах, а також біля сміттєвих баків та на стільницях.

Розчин бури

Щоб створити саморобну приманку для мурах, змішайте 2 столові ложки бури з 1/4 склянки меду або кукурудзяного сиропу. Помістіть 1 чайну ложку суміші на шматок картону та розмістіть її там, де повзають мурахи. Солодкість меду та кукурудзяного сиропу привабить комах, і бура з часом їх вб'є.

Гелеві пастки для мурах

Завдяки своїй липкій текстурі, гелеві пастки-приманки є "магнітами" для мурах. При потраплянні до пастки комахи вже не зможуть вибратися.

Оцет

Розчин білого оцту та води – поширений метод позбавлення від мурах назавжди. Комахи не люблять запах оцту, адже він не тільки відлякує їх, але й може вбити. Розчин оцту та води слід нанести у місцях, де повзають мурахи: підвіконня, плінтуси, задні двері тощо.

Цитрусові

Мурахи ненавидять запах цитрусових, таких як лимони, лайми та апельсини, тому вони є чудовим природним репелентом. Можна розкласти шкірку лимона чи грейпфрута, а також нанести ефірну олію, аби позбутися небажаних "гостей".

Олія перцевої м'яти

Олія перцевої м'яти – один із найкращих домашніх засобів від мурах будинку чи саду. Запах перцевої м'яти достатньо сильний, щоб відлякати комах і водночас не є настільки різким, щоб викликати головний біль чи нудоту. Її можна використовувати в будинку чи саду, щоб запобігти потраплянню небажаних шкідників у дім.

Кориця

Дослідження показують, що кориця містить сполуку, відому як трансциннамальдегід, яка ефективно відлякує та вбиває мурах. Слід розсипати мелену корицю навколо вхідних отворів, і її сильний запах діятиме як природний репелент.

Сіль

Розсипте кухонну сіль біля кутків та закуток, щоб відлякувати мурах. Шкала солі створює бар'єр, який відлякує шкідників, і хоча це їм це не нашкодить, однак сіль тимчасово відлякає шкідників

Чорний перець

Перець є серйозним подразником для мурах. Якщо посипати ним усі щілини, то шкідники не потраплять у дім, адже сильний запах буде їх відлякувати.

Кавова гуща

Експерти стверджують, що мелена кава відлякує мурах. Дослідники протестували три сорти кави та виявили, що аравійська кава має найвищий рівень смертності серед трьох мурах. Для найкращих результатів фахівці рекомендують заварити свіжу каву та насипати широку лінію біля кутів, вікон, та у місцях, де з'являються мурахи.

Раніше експерти розповіли, як захистити дім від мурашок. Вони є непроханими гостями, особливо у теплу пору року, тому з ними слід боротися.