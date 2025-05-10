Поэтому, если в доме нашествие муравьев, то с ними следует немедленно бороться. Как от них избавиться – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Ловушки для муравьев

Один из самых простых и самых экономных способов избавиться от муравьев – это приобрести небольшие пластиковые ловушки для муравьев. Разместите их возле дверных порогов, подоконников и плинтусов, чтобы приманить муравьев, а также возле мусорных баков и на столешницах.

Раствор буры

Чтобы создать самодельную приманку для муравьев, смешайте 2 столовые ложки буры с 1/4 стакана меда или кукурузного сиропа. Поместите 1 чайную ложку смеси на кусок картона и разместите ее там, где ползают муравьи. Сладость меда и кукурузного сиропа привлечет насекомых, и бура со временем их убьет.

Гелевые ловушки для муравьев

Благодаря своей липкой текстуре, гелевые ловушки-приманки являются "магнитами" для муравьев. При попадании в ловушку насекомые уже не смогут выбраться.

Уксус

Раствор белого уксуса и воды – распространенный метод избавления от муравьев навсегда. Насекомые не любят запах уксуса, ведь он не только отпугивает их, но и может убить. Раствор уксуса и воды следует нанести в местах, где ползают муравьи: подоконники, плинтусы, задние двери и тому подобное.

Цитрусовые

Муравьи ненавидят запах цитрусовых, таких как лимоны, лаймы и апельсины, поэтому они являются прекрасным природным репеллентом. Можно разложить кожуру лимона или грейпфрута, а также нанести эфирное масло, чтобы избавиться от нежелательных "гостей".

Масло перечной мяты

Масло перечной мяты – одно из лучших домашних средств от муравьев дома или в саду. Запах перечной мяты достаточно сильный, чтобы отпугнуть насекомых и одновременно не является настолько резким, чтобы вызвать головную боль или тошноту. Ее можно использовать в доме или саду, чтобы предотвратить попадание нежелательных вредителей в дом.

Корица

Исследования показывают, что корица содержит соединение, известное как трансциннамальдегид, которое эффективно отпугивает и убивает муравьев. Следует рассыпать молотую корицу вокруг входных отверстий, и ее сильный запах будет действовать как естественный репеллент.

Соль

Рассыпьте поваренную соль возле углов и уголков, чтобы отпугивать муравьев. Шкала соли создает барьер, который отпугивает вредителей, и хотя это им это не навредит, однако соль временно отпугнет вредителей

Черный перец

Перец является серьезным раздражителем для муравьев. Если посыпать им все щели, то вредители не попадут в дом, ведь сильный запах будет их отпугивать.

Кофейная гуща

Эксперты утверждают, что молотый кофе отпугивает муравьев. Исследователи протестировали три сорта кофе и обнаружили, что аравийский кофе имеет самый высокий уровень смертности среди трех муравьев. Для лучших результатов специалисты рекомендуют заварить свежий кофе и насыпать широкую линию у углов, окон, и в местах, где появляются муравьи.

Ранее эксперты рассказали, как защитить дом от муравьев. Они являются незваными гостями, особенно в теплое время года, поэтому с ними следует бороться.