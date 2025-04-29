Однако существуют простые способы, которые помогут остановить нашествие насекомых и не дать им вернуться. Что делать с муравьями дома, рассказывает 24 Канал.
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Найдите и устраните источник, что привлекает муравьев
Муравьи чаще всего заходят в дом в поисках пищи. Малейшие крошки, липкие пятна, открытый мусор или остатки корма для животных – все это может стать привлекательным для них. Важно:
регулярно вытирать кухонные поверхности;
хранить продукты в герметичных контейнерах;
не оставлять еду открытой на столах или полу;
ежедневно выносить мусор.
Перекройте пути проникновения
Муравьи могут проникать сквозь малейшие щели в окнах, дверях или полу. Проверьте места соединения стен и пола, пространство возле труб и розеток, оконные рамы и дверные проемы. Щели стоит герметизировать с помощью силикона или шпаклевки.
Используйте природные репелленты
Некоторые запахи муравьи не переносят. Вы можете обработать места их появления:
уксусом (разведенным водой в соотношении 1:1);
лимонным соком;
эфирным маслом мяты, эвкалипта или лаванды эвкалипта или лаванды;
корицей, черным перцем или куркумой.
Эти средства следует наносить по краям окон, дверей или рядом с потенциальными местами проникновения.
Как избавиться от муравьев дома: смотрите видео
Расставьте ловушки или используйте безопасные инсектициды
В хозяйственных магазинах есть множество ловушек и приманок против муравьев – они действуют постепенно, позволяя яду попасть в муравейник. Для семей с детьми или животными лучше выбирать безопасные варианты или устанавливать их в недоступных местах.
Обнаружьте муравейник
Если муравьи возвращаются снова и снова – возможно, их гнездо расположено где-то рядом: под полом, за плинтусами или даже во дворе возле дома. В таком случае стоит обратиться к специалистам по дезинсекции, которые смогут локализовать и уничтожить муравейник.
Профилактика – лучшая защита
Даже после того, как вы избавились от муравьев, важно регулярно убирать, не оставлять открытых продуктов и следить за герметичностью дверей и окон. Постоянная чистота и профилактика – лучший способ избежать возвращения нежелательных гостей.
К слову, из-за грязи и еды дома могут появляться не только муравьи, но и тараканы, чтобы избавиться от которых стоит действовать быстро.