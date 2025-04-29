Однак існують прості способи, які допоможуть зупинити навалу комах і не дати їм повернутися. Що робити з мурахами вдома, розповідає 24 Канал.

Також цікаво Не підлетять на кілометр: як захистити дім від молі

Знайдіть і усуньте джерело, що приваблює мурах

Мурашки найчастіше заходять у дім у пошуках їжі. Найменші крихти, липкі плями, відкрите сміття або залишки корму для тварин – усе це може стати привабливим для них. Важливо:

регулярно витирати кухонні поверхні;

зберігати продукти в герметичних контейнерах;

не залишати їжу відкритою на столах або підлозі;

щодня виносити сміття.

Перекрийте шляхи проникнення

Мурашки можуть проникати крізь найменші щілини у вікнах, дверях або підлозі. Перевірте місця з'єднання стін і підлоги, простір біля труб та розеток, віконні рами та дверні прорізи. Щілини варто герметизувати за допомогою силікону або шпаклівки.

Використовуйте природні репеленти

Деякі запахи мурашки не переносять. Ви можете обробити місця їх появи:

оцтом (розведеним водою у співвідношенні 1:1);

лимонним соком;

ефірною олією м’яти, евкаліпта або лаванди;

корицею, чорним перцем або куркумою.

Ці засоби варто наносити по краях вікон, дверей або поруч із потенційними місцями проникнення.

Як позбутися мурах вдома: дивіться відео

Розставте пастки або використайте безпечні інсектициди

У господарських магазинах є безліч пасток і приманок проти мурашок – вони діють поступово, дозволяючи отруті потрапити в мурашник. Для родин з дітьми чи тваринами краще обирати безпечні варіанти або встановлювати їх у недоступних місцях.

Виявіть мурашник

Якщо мурашки повертаються знову і знову – можливо, їх гніздо розташоване десь поряд: під підлогою, за плінтусами або навіть у дворі біля будинку. У такому випадку варто звернутись до фахівців із дезінсекції, які зможуть локалізувати та знищити мурашник.

Профілактика – найкращий захист

Навіть після того, як ви позбулися мурашок, важливо регулярно прибирати, не залишати відкритих продуктів і стежити за герметичністю дверей і вікон. Постійна чистота та профілактика – найкращий спосіб уникнути повернення небажаних гостей.

До слова, через бруд та їжу вдома можуть з'являтися не тільки мурашки, а й таргани, щоб позбутися яких варто діяти швидко.