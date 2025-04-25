Втім, якщо діяти швидко та рішуче, то тарганів можна позбутися назавжди. Як це зробити – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Де оселяються таргани у квартирі

Кухня – найпоширеніше місце, де з'являються таргани. Їх приваблюють залишки їжі, води та темні кутки, де можна заховатися. Якщо ви побачили одного – двох тарганів, то слід оглянути квартиру, аби перевірити, наскільки багато шкідників з'явилося у квартирі.

У першу чергу слід оглянути:

простір за шафою або щілину між стільницею та стіною,

кухонні шафи всередині, де є їжа,

простір під кухонною раковиною,

простір у моторному відсіку холодильника.

Також слід ретельно оглянути місця біля труб, тріщини на стінах, засмічені місця тощо. Такі куточки можуть стати ідеальною домівкою для тарганів. Тому перед тим, як боротися з тарганами, слід знайти місце, де вони оселилися.



Як позбутися тарганів / Фото Freepik

Як позбутися тарганів

Встановити приманки

Приманка може стати відмінним засобом для боротьби з нашестям тарганів у квартирі. Оскільки таргани їдять і відразу розкидають послід, то інші особини харчуватимуться послідом один одного. Так, якщо одна особина з'їсть приманку, то після вона потрапить в організм інших шкідників. Відтак, завдяки хімічним сполукам у приманці таргани поступово зникатимуть з квартири.

Рідкі пестициди

Якщо ви не проти використання хімічних речовин для боротьби з тарганами, то можна скористатися рідкими пестицидами. Вони порушують нервову і дихальну системи, а також зупиняють ріст тарганів та блокують їхні можливості до розмноження.

Діатомова земля

Діатомова земля – порошок, виготовлений зі скам'янілих залишків діатомових водоростей (давніх водоростей, що живуть у морях). Хоча вони м’які на дотик, дрібні зерна мають крихітні зубчасті краї, які можуть вбивати комах, зокрема – й тарганів. Достатньо розсипати порошок у щілинах та місцях, де можуть бути таргани.



Як позбутися тарганів у квартирі / Фото Unsplash

Борна кислота

Борна кислота є надзвичайно ефективним засобом знищення тарганів. Цей порошок також відлякує шкідників, а при потраплянні в організм тарганів – смертельно впливає на всі системи.

Дезінсекція

Якщо тарганів багато, і засоби видаються неефективними, то слід звернутися до фахівців, які очистять простір від шкідників. Однак важливо пам'ятати, що після дезінсекції у квартиру не можна заходити щонайменше 24 години.

Крім того, слід не лише боротися з тарганами, а й слідкувати за чистотою. Навіть найкраща дезінсекція не врятує, якщо скрізь розкидані крихти їжі, багато води у вільному доступі чи є багато щілин, через які таргани можуть потрапити до квартири.

До слова, раніше фахівці розповіли, як очистити хату та погріб від слимаків. Оскільки ці шкідники полюбляють вологі та прохолодні місця, то слід обмежити доступ до них.