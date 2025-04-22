Водночас окрім непривітного вигляду, слимаки також можуть переносити паразитів та псувати продукти. Як ефективно та безпечно позбутися їх у приміщеннях, щоб уникнути цього, розповідає 24 Канал.

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Чому слимаки з’являються в домі або погребі

Слимаки шукають вологу, затінок і їжу. Погано ізольовані погреби, тріщини в підлозі, відкриті вентиляційні отвори чи двері можуть стати зручним входом. Часто вони потрапляють до приміщень разом із землею, овочами або через щілини.

Як зрозуміти, що у вас завелися слимаки

Помітити, що у вашому помешканні є непрохані гості, можна за такими ознаками:

Слизькі сріблясті сліди на підлозі, стінах чи речах.

Укуси на коренеплодах чи листках.

Самих слимаків можна побачити вночі або вранці.

Способи боротьби зі слимаками

Зниження вологості.

Слимаки не живуть у сухому середовищі. Провітрюйте приміщення, встановіть осушувач повітря або хоча б поставте відкриті ємності з сіллю чи вугіллям для поглинання вологи.

Усунення щілин і доступу.

Перевірте підлогу, вентиляцію, двері та вікна. Закрийте тріщини монтажною піною, герметиком або цементом. На вентиляційні отвори можна встановити сітки.

Пивна пастка.

Налийте трохи пива в неглибоку посудину та залиште на ніч. Слимаки заповзуть у пиво й потонуть.

Слимаки люблять вологу / Фото Pexels

Картон або мокра ганчірка.

Покладіть вологий шматок картону чи тканини – слимаки зберуться під ним. Вранці зберіть їх і винесіть геть.

Народні засоби.

Використовуйте сіль, золу, пісок або яєчну шкаралупу. Першою посипайте місця скупчення або пересування слимаків – сіль висушує їхнє тіло. А іншими матеріалами робіть бар’єр – вони неприємні для тіла слимака.

Спеціальні засоби.

У господарських магазинах продають гранули або порошки від слимаків. Вони ефективні, але не завжди безпечні для домашніх тварин, тому їх варто використовувати з обережністю.

Профілактика появи слимаків

Регулярна профілактика допоможе уникнути повернення слимаків в майбутньому.

Для цього не зберігайте залишки їжі чи компост у будинку або підвалі, а якщо ви тримаєте там овочі або інші продукти, тримайте їх в сухості та чистоті.

Також періодично оглядайте та провітрюйте погреби, вологі приміщення у будинку й не ігноруйте прибирання й дезінфекцію – це важливий профілактичний крок.

До речі, якщо у вашому будинку завелися не тільки слимаки, а й побільшало павуків, з ними також можна ефективно боротися.