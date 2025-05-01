Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, це не лише екологічно, а й вигідно для саду – органічні рештки перетворюються на поживне добриво. Але навіть найкращі наміри можуть зіткнутись із несподіваною проблемою – шкідниками. Як не допустити їх появи, розповідаємо далі.

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Які помилки сприяють появі шкідників у компості

Шкідники, на жаль, – часта проблема для домашніх компостних систем. І хоча деякі мікроорганізми, бактерії та комахи є необхідними для процесу розкладання, надлишок гризунів, мух чи мурах може зіпсувати весь процес і створити проблеми.

Ось найпоширеніші помилки, які приваблюють шкідників до компосту – і як їх уникнути:

Додаєте м’ясо, молочні продукти або жир.

Ці продукти мають сильний запах, який швидко привертає гризунів і мух. Аби уникнути цього, уявляйте, що ваш компост – вегетаріанець. Кидайте тільки овочеві та фруктові залишки, яєчну шкаралупу, кавову гущу, чайне листя, подрібнений папір тощо.

Кидаєте великі шматки приготовленої їжі.

Навіть якщо страва без м’яса – краще уникати великої кількості готової їжі, оскільки вона швидко псується й посилює запах.

Додаєте фекалії домашніх тварин.

Це не тільки неприємно пахне – відходи тварин можуть містити патогени, які небезпечні для людей. Такі додатки можуть також зіпсувати якість вашого компосту.

Не маєте внутрішнього контейнера для збору відходів.

Зручний контейнер для кухонних залишків допоможе вам краще контролювати, що ви додаєте в компост. Якщо хвилюєтесь про запах – обирайте моделі з вугільними фільтрами.

За компостним контейнером також слід доглядати / Фото Freepik

Просто насипаєте залишки на купу.

Коли ви просто викладаєте кухонні рештки у контейнер, це як запрошення для місцевих шкідників. Натомість копайте ямку всередині купи, додавайте відходи, а зверху засипайте усе сухим матеріалом – подрібненим картоном, гілками чи листям.

Не перевертаєте компост регулярно.

Теплий, застійний компост – ідеальне місце для гніздування гризунів. Перевертайте компост щонайменше раз на місяць – це допоможе краще розщеплювати залишки та зробить купу менш привабливою для непроханих гостей.

Забуваєте закривати контейнер

Кожного разу після додавання нових решток щільно закривайте кришку. Відкрита урна – відкрита вечеря для шкідників.

Компостний контейнер стоїть прямо на землі.

Розгляньте варіант урни на ніжках або встановіть сітку з маленькими отворами знизу. Це допоможе запобігти проникненню тварин з-під землі.

До речі, слідкувати за тим, що потрапляє в компостний контейнер, вкрай важливо, адже не всі продукти для цього підходять. До прикладу, чимало людей неправильно утилізують чайні пакетики.